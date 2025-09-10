خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: با توجه به اهمیت صنایع و معادن در رشد اقتصادی شهرستان‌های استان تهران، بررسی وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق مختلف، به یکی از محورهای اساسی سیاست‌گذاری‌های محلی و ملی تبدیل شده است.

دماوند نیز با دارا بودن ظرفیت‌های قابل توجه صنعتی و معدنی، با چالش‌ها و فرصت‌هایی روبه‌روست که بررسی دقیق آن‌ها می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری‌های آینده باشد، در همین راستا، حجت‌الله فضلعلی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دماوند، در گفتگویی با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت واحدهای صنعتی، معدنی و نظارتی دماوند پرداخت، در ادامه مشروحی از این گفتگو را می‌خوانید.

*چه تعداد واحد صنعتی در دماوند فعال هستند؟

دماوند دارای ۸۳ واحد صنعتی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از این تعداد، ۶۱ واحد فعال و مشغول به کار هستند، ۲۲ واحد نیز به دلایل مختلف، غیرفعال یا نیمه‌فعال‌اند و نیازمند رسیدگی ویژه هستند.

*اداره صمت چگونه از تولیدکنندگان حمایت می‌کند؟

حمایت از تولید، یکی از برنامه‌های کاری اصلی ماست، من به‌صورت حداقل هفتگی از واحدهای صنعتی بازدید می‌کنم تا مشکلات آن‌ها را از نزدیک بررسی و پیگیری کنم، همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت فرماندار و حضور دستگاه‌های مرتبط، به‌صورت میدانی در حال حل مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی است.

*بزرگ‌ترین مشکل صنعت دماوند چیست؟

مهم‌ترین مشکل صنعت در دماوند، ناترازی برق و قطعی‌های مکرر آن در شهرک‌های صنعتی است، اکنون تقریباً دو روز کامل و چند نوبت نیمه‌روزی در هفته، برق این شهرک‌ها قطع می‌شود که تأثیر بسیار منفی بر تولید و اشتغال مستقیم بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر گذاشته است، اگرچه دولت برای تأمین سوخت دیزل ژنراتورها اقداماتی انجام داده، اما این سوخت به‌صورت کامل و کافی در اختیار همه واحدها قرار نمی‌گیرد.

*نظارت بر بازار چگونه انجام می‌شود؟

ما با همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بسیج اصناف، به‌صورت مستمر بر قیمت و عرضه کالاهای اساسی نظارت داریم، خوشبختانه در شرایط حساس اخیر، تأمین اقلام اساسی به‌خوبی انجام شده و در بازار با مشکلی مواجه نبوده‌ایم.

*آمار بازرسی‌ها در سال جاری چگونه بوده است؟

از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۳۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام داده‌ایم و بیش از ۴۲۰ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است، همچنین نزدیک به ۹۸۰ گشت مشترک با حضور دستگاه‌های مختلف در سطح شهرستان دماوند برگزار کرده‌ایم.

*وضعیت معادن دماوند چگونه است؟

در دماوند، ۸۳ معدن دارای پروانه فعالیت داریم که از این تعداد، ۵۳ معدن فعال و ۳۰ معدن تعطیل هستند، معادن جزو منابع ملی و دولتی محسوب می‌شوند و برداشت اصولی از آن‌ها با نظارت دستگاه‌های محیط زیست انجام می‌گیرد، در صورت مشاهده تخلف یا آلودگی، اقدامات قانونی از جمله تعطیلی معدن را در دستور کار قرار می‌دهیم.

با توجه به توضیحات رئیس اداره صمت دماوند، می‌توان دریافت که با وجود چالش‌های جدی همچون قطعی برق و کمبود سوخت، تلاش‌های مؤثری در جهت پشتیبانی از تولید، ساماندهی معادن، نظارت بر بازار و توسعه زیرساخت‌ها در حال انجام است، امید می‌رود با تداوم این روند و رفع موانع موجود، روند توسعه صنعتی و معدنی دماوند با سرعت بیشتری ادامه یابد.