ناتو: باید منتظر شنیدن «خبرهای بد» از ارتش اوکراین باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که باید آماده شنیدن «خبرهای بد» از جنگ اوکراین باشیم.

وی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی ARD آلمان در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار دارد که وضعیت ارتش اوکراین در جبهه‌های نبرد بدتر شود گفت: ما باید آماده شنیدن خبرهای بد باشیم.

دبیر کل ناتو تأیید کرد که در ماه‌های اخیر ارتش اوکراین در میدان نبرد پیشرفت چندانی نداشته، اما در عین حال افزود که بسیار ضروری است که کی‌یف در ایام بدی و خوشحالی حمایت کنیم.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) چهارشنبه گذشته در پایان نشست وزرای خارجه این سازمان نظامی در بروکسل بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی ادعا کرد که روسیه در جریان عملیات ویژه نظامی در اوکراین «هزاران تانک» و بیش از «۳۰۰ هزار نظامی» از دست داده است!

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همچنین گفت که بیش از ۵۰ نقطه از خاک اوکراین از روسیه بازپس‌ گرفته شده اند!

دبیرکل ناتو مدعی شد: روسیه تاثیر سیاسی خود را نه تنها در اوکراین بلکه در قفقاز و آسیای میانه هم از دست داده است! روسیه به تدریج وابستگی بیشتری به چین پیدا کرده است. بخش مهمی از قدرت نظامی متعارف روسیه از بین رفته است!

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ینس استولتنبرگ در سخنان خود بدون اشاره به تهدیدات و تنش آفرینی های مکرر آمریکا در شبه جزیره کره ادامه داد: ناتو پرتاب موشک ها و ماهواره های جاسوسی کره شمالی را محکوم می کند و آن را نقض قوانین بین المللی می داند.