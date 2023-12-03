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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳

ناتو: باید منتظر شنیدن «خبرهای بد» از ارتش اوکراین باشیم

ناتو: باید منتظر شنیدن «خبرهای بد» از ارتش اوکراین باشیم

دبیرکل ناتو در گفت‌وگویی درباره وضعیت کنونی ارتش اوکراین در میدان نبرد اعلام کرد که «باید منتظر خبرهای بد باشیم.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که باید آماده شنیدن «خبرهای بد» از جنگ اوکراین باشیم.

وی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی ARD آلمان در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار دارد که وضعیت ارتش اوکراین در جبهه‌های نبرد بدتر شود گفت: ما باید آماده شنیدن خبرهای بد باشیم.

دبیر کل ناتو تأیید کرد که در ماه‌های اخیر ارتش اوکراین در میدان نبرد پیشرفت چندانی نداشته، اما در عین حال افزود که بسیار ضروری است که کی‌یف در ایام بدی و خوشحالی حمایت کنیم.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) چهارشنبه گذشته در پایان نشست وزرای خارجه این سازمان نظامی در بروکسل بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی ادعا کرد که روسیه در جریان عملیات ویژه نظامی در اوکراین «هزاران تانک» و بیش از «۳۰۰ هزار نظامی» از دست داده است!

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همچنین گفت که بیش از ۵۰ نقطه از خاک اوکراین از روسیه بازپس‌ گرفته شده اند!

دبیرکل ناتو مدعی شد: روسیه تاثیر سیاسی خود را نه تنها در اوکراین بلکه در قفقاز و آسیای میانه هم از دست داده است! روسیه به تدریج وابستگی بیشتری به چین پیدا کرده است. بخش مهمی از قدرت نظامی متعارف روسیه از بین رفته است!

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ینس استولتنبرگ در سخنان خود بدون اشاره به تهدیدات و تنش آفرینی های مکرر آمریکا در شبه جزیره کره ادامه داد: ناتو پرتاب موشک ها و ماهواره های جاسوسی کره شمالی را محکوم می کند و آن را نقض قوانین بین المللی می داند.

کد مطلب 5956387

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      قوانین بین المللی؟!.چقدر وقیحند!.
    • بابائی IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      اوکراین علیه مسکو و دیگر شهرهای روسیه از پهپاد های ساخت آمریکا، کشورهای اروپایی، ترکیه و اسرائیل استفاده کرده است و هنوز هم استفاده می کند. آمریکا بزرگ‌ترین مانع پایان جنگ اوکراین است. غرب بزرگ‌ترین مانع پایان جنگ اوکراین است. ناتو بزرگ‌ترین مانع پایان جنگ اوکراین است.
    • بابائی IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها در رسانه های اعتراف و اعلام کرده است که ناتو تسلیحات مورد نیاز داعش را تامین می کند. کشورهای ناتو و مزدورانشان از سال 2001 تاکنون عامل اصلی جنگ در افغانستان هستند. کشورهای ناتو و مزدورانشان از سال 2003 تاکنون عامل اصلی جنگ در عراق و لیبی هستند.
    • بابائی IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      کشورهای ناتو و مزدورانشان از سال 2011 تاکنون عامل اصلی جنگ در سوریه هستند. کشورهای ناتو و مزدورانشان از سال 2015 تاکنون عامل اصلی جنگ در یمن هستند.
    • بنده خدا IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
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      اینشالله خبرهای بدبرای ناتو محقق شود

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