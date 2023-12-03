میراث فرهنگی نسخه غلطی را برای بناهای اصفهان پیچیده است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول میرباقری در نطق میان دستور صد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه امروز شهرها با مسائلی مانند سیمای ناموزون و آشفتگی بصری روبرو هستند، اظهار کرد: شهر سیستمی پویاست که عناصر آن با هم در ارتباط مستقیم هستند و برای تنظیم روابط پایدار در عناصر بصری، هماهنگی و نظم ضروری است.
وی افزود: بدنههای شهری که در دورانهای مختلف شکل گرفتهاند نمایانگر شخصیت شهر و حامل ارزشهای فرهنگی و محیطی یک جامعه نیز محسوب میشوند.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه یکی از مهمترین شاخصها، توجه به مؤلفههای زیبایی شناسی در نما و تابلوهای شهری است، گفت: در سالهای اخیر ساختمانهایی ساخته شده که باید از آنها به عنوان وصله ناجور سازمان بافت یا کالبد نام برد.
وی تأکید کرد: برای هم خوان کردن این ساختمانها با فرهنگ ایرانی اسلامی باید چاره کم هزینه اندیشید. باید پرسید چرا ما به معماری و ارزشهای فرهنگی خودمان بی تفاوت شدهایم؟ و چرا مصالح غیربومی و برگرفته از فرهنگ معماری غرب و صرفاً تقلیدی سبب آشفتگی در شهرهای ما شده است؟
میرباقری با اشاره به ایجاد کمیته پیرایش شهری در مدیریت قبلی شهر گفت: حرکت خوبی در آخر دوره قبل شاهد بودیم که متأسفانه این اقدام در دوره اخیر به فراموشی سپرده شد. پیگیریهایی داشتیم اما هنوز موتور آن به راه نیفتاده است. در این راستا در ابتدای دوره صحبت از یک مشاور مطرح شد که دوره قبل کار را خوب پیش برده بود که متأسفانه از آن استفاده نشد.
وی با اشاره به لزوم بازگشایی گلوگاهها بیان کرد: دو سال است اصرار میکنیم که در این خصوص عدالت رعایت شود. گلوگاهها بر اساس شعار محله محوری باید در دو سال باقی مانده باز شود اما هنوز مشاهده میکنیم که گلوگاههای ضروری باز نشده است.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نسخه غلطی که میراث فرهنگی برای بناهای اصفهان پیچیده را در اطراف مسجد جامع مشاهده میکنیم. بعضاً چندین هزار متر خانههای مردم به تلی از خاک تبدیل و برخی نیز به خاطر نبود مدیریت صحیح درحال رفتن از آن منطقه هستند. آن منطقه محلی شده برای کارگاههای زرگری، آسیب زا، اتباع و هزاران مشکل دیگر.
وی با اشاره به بازدید هفته گذشته از کوچههای اطراف مسجد جامع گفت: اگر اتفاقی رخ دهد سلامت و امنیت انسانها در این منطقه به خطر میافتد. مرتب از بافت تاریخی صحبت میکنیم، در حالی که سلامت انسانها مهمتر است؛ اما تأکید میکنیم که افراط و تفریط در هر کاری اشتباه است.
میرباقری بیان کرد: در معاونت شهرسازی، بعد از دو سال پیگیری اداره بافت تاریخی تشکیل شد که هنوز پویا نیست، قرار شد در مناطق ۳، ۱ و ۵ کارشناسان بافت تاریخی مستقر شوند تا مسیر ویژهای برای پیگیری امور در این حوزه باز شود و برای مراجعه کنندگان تسهیلگری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اداره بافت و ستاد در این معاونتها باید تقویت شود، گفت: کارشناسان مناطق هرچه زودتر معرفی شوند، شهروندان نیز با مراجعه به کارشناسان بافت و اداره بافت در معاونت شهرسازی موضوعات خود را پیگیری کنند. همچنین بستهای در معاونت شهرسازی آماده شده که تسهیلات فراوانی را برای گلوگاههای بافتهای فرسوده فراهم میکند که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود.
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