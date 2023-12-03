به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «ترجمان نور» با موضوع ترجمه حرفهای؛ دانشها و مهارتها برگزار میشود.
این نشست با ارائه محمدرضا فخر روحانی عضو هیأت علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه قم برپا میشود.
سومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «ترجمان نور» با موضوع ترجمه حرفهای؛ دانشها و مهارتها چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ برپا خواهد شد.
علاقه مندان برای حضور در این نشست میتوانند به نشانی قم، خیابان جمهوری اسلامی، کوچه ۲، سمت چپ، فرعی ۱، ساختمان انجمنهای علمی حوزههای علمیه، طبقه ۱ مراجعه کنند.
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