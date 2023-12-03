نخبگان دهه هشتادی مشاوران امین و خوش فکر

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی در توئیتی نوشت: به مناسبت هفته بسیج دیدار صمیمی با بسیجیان نخبه دهه هشتادی داشتم و از آنها خواستم به عنوان مشاوران و هیأت اندیشه‌ورز نوجوان معاونت، مشکلات و آسیب‌ها را در حیطه مسائل دختران بیان کنند.

موارد خوبی را مطرح کردند از جمله: «از علل بازماندگی از تحصیل دختران در روستاها ازدواج زودهنگام و وجود مدارس مختلط است که خانواده‌ها حاضر نیستند دختران خود را به این مدارس بفرستند.

اینجانب ضمن تأیید وجود چنین اموری در روستاها ذکر کردم که دغدغه ما رفع این آسیب‌ها است و در این دولت مسائل ذکر شده سیر کاهشی داشته است.»

از دیگر مسائل آنها عدم معرفی الگوی مناسب خصوصاً برای دختران در کتب درسی و همینطور هزینه زیاد پوشش حجاب بانوان خصوصاً حجاب کامل مانند چادر بود.

گفتم که دقیقاً به این اشکالات واقف هستیم و تلاش‌هایی برای رفع آن انجام شده اما ناکافی است و نیاز به برنامه‌ریزی، بودجه و اجرای جدی‌تر دارد.