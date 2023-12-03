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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹

بنفیکا قرارداد «دی ماریا» را تمدید خواهد کرد

بنفیکا قرارداد «دی ماریا» را تمدید خواهد کرد

یک خبرنگار ایتالیایی از قول مدیر تیم فوتبال بنفیکا گفته است که این باشگاه قصد دارد قرارداد «دی ماریا» را تمدید کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «آنخل دی ماریا» بازیکن ۳۵ ساله آرژانتینی ابتدای فصل جاری به عنوان یک بازیکن آزاد تصمیم گرفت از یوونتوس راهی بنفیکا شود تا فوتبال خود را در لیگ برتر پرتغال ادامه دهد. «دی ماریا» با بنفیکا قرارداد یک ساله تا تابستان ۲۰۲۴ امضا کرد.

«فاریزیو رومانو» خبرنگار ایتالیایی در توئیتر خود به نقل از «راجر اشمیت» مدیر تیم بنفیکا اعلام کرده است که برنامه بنفیکا برای «دی ماریا» این است که این بازیکن را یک فصل دیگر در این تیم نگه دارند. اشمیت گفته است: ما در هر بازی و تمرین از حضور دی ماریا لذت می بریم و سعی خواهیم کرد او را حفظ کنیم.

کد مطلب 5956626

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