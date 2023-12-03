انهدام باند جعل اسناد خودرو در شهر ری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدقاسم طرهانی گفت: با اقدامات اطلاعاتی و شبانه روزی مأموران کلانتری ۱۷۷ این فرماندهی اعضای یک باند جعل اسناد خودرو در محدوده خاور شهر کشف شد و رسیدگی به پرونده در دستور کار کلانتری آن محله قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات ابتدایی مأموران نشان می‌داد؛ ۴ مرد جوان با همدستی یکدیگر خودروهای سنگینی را که مشکل انحصار وراثت داشته یا به صورت قاچاق وارد کشور شده و یا حتی خودروهای سرقتی که و فاقد مدارک مالکیتی بودند را تهیه و اقدام به جعل اسناد و مدارک مالکیت آنها نموده و سپس خودروها را به فروش می‌رساندند.

این مقام انتظامی ادامه داد: عوامل کلانتری خاور شهر پس از بررسی‌های همه جانبه و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم یا مجرمان با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی هویت و مخفیگاه متهمان را به دست آوردند؛ با به دست آوردن هویت متهمان و پس از تشریفات قضائی، تیم عملیات کلانتری روز گذشته در یک عملیات پلیسی و منسجم هر ۴ متهم را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۳ دستگاه خودرو قاچاق به ارزش حدودی ۲۵ میلیارد ریال که هیچ گونه اسناد و مدارکی نداشته کشف شد، متهمان نیز پس از انتقال به کلانتری و مواجهه با ادله و مستندات پلیس به بزه ارتکابی معترف شدند.

سرهنگ طرهانی اظهار داشت: متهمان پس از پایان تحقیقات و تکمیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.