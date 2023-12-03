طوفان الاقصی خط بطلانی بر شکست ناپذیری اسراییل کشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی شامگاه یکشنبه در نشست فرمانداران استان که در شهرستان بابلسر برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید دوران دفاع مقدس این خطه از شمال کشور با بیان اینکه جلسات ادواری فرمانداران استان ماهیانه و نشست بخشداران نیز هر دو ماه یکبار به صورت منظم برگزار خواهد شد، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز متناسب با دستور کار جلسات در مقام پاسخگو دعوت خواهند شد.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: حضرت زهرا (س) مصداق و اسوه واقعی زنان جامعه اسلامی است، علامه امینی چهل منقبت و فضیلت حضرت زهرا (س) را مطرح کردند مرحوم علامه معتقد بودند شخصیت و ابعاد مختلف زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) از جهات مختلف قابل بررسی و تحلیل است، شخصیت زهرا (س) از جهت عصمت الله و ولی الله مطرح است که این نشانگر مرتبه اعلی و منصب والای آن‌حضرت است.

وی ادامه داد: همچنین اشتراک حضرت زهرای مرضیه (س) با پدر و همسر و فرزندانش حسنین (علیهم السلام) در مقام عصمت و طهارت، مورد خطاب آیه تطهیر است.

وی با بیان اینکه در تمامی جلسات باید پیرامون معرفی شخصیت حضرت زهرا (س) و تبیین سیره علمی و عملی این بانوی بزرگ اسلام مطالبی ارائه شود، گفت: الگوهای جامعه اسلامی درست معرفی نشد که عده‌ای شعار زن، زندگی آزادی سر می‌دهند درصورتی‌که حیات واقعی، آزادی و زندگی درست را باید از زندگی حضرت زهرا (س) الگو برداریم.

عزیززاده گرجی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای مظلوم غزه، افزود: عملیات طوفان الاقصی در سطح دنیا اتفاقات مهمی را رقم زد، استکبار با همه توان و ظرفیت به کمک صهیونیست‌ها آمد بمباران مدارس و بیمارستان‌ها را رقم زدند و به جز به شهادت رساندن بیش از ۱۵ هزار نفر از مردم مظلوم غزه که بیش از ۷۰ درصد شهدا را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند، خدشه‌ای به مقاومت نتوانستند ایجاد کنند.

وی ضمن برشمردن پیامدهای عملیات طوفان الاقصی در اسرائیل، ادامه داد: شاهد هستیم موج مهاجرت معکوس در اراضی اشغالی به شدن درحال افزایش و اختلافات ارتش با دستگاه‌های امنیتی درحال افزایش است، همه اینها خط بطلانی بر افسانه شکست ناپذیری اسرائیل کشیده شد.

عزیزاده گرجی همچنین به دستاوردهای حماس از عملیات طوفان الاقصی اشاره کرد و افزود: افزایش کم سابقه بین اجزای مقاومت، حمایت کامل مردم فلسطین ازگروه های مقاومت و تقویت کم سابقه و همه جانبه گروه‌های مقاومت در یمن، عراق، لبنان و … از جمله این دستاوردها بوده است.

وی با بیان اینکه فلسطین مسئله اول جهان شده، گفت: مردم کشورهای حامی اسرائیل غاصب نیز در حمایت از فلسطینیان تظاهرات کردند.

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و اینکه در رقابت سلایق و اندیشه‌های مختلف برای راهیابی به مجلس، چالش‌ها و فراز و نشیب‌هایی که پیش رو داریم، گفت: ما به عنوان مجریان قانون و برگزاری انتخابات باید در مواجه با اختلافات، فصل الخطاب ما اجرای درست قانون باشد.

عزیززاده گرجی به آغاز فعالیت غیر رسمی و پنهان برخی از کاندیداها اشاره کرد و خاطرنشان شد: پرهیز جدی از نگاه جانبدارانه که مورد تاکید استاندار مازندران است باید مورد توجه مجریان انتخابات باشد.

وی با بیان اینکه آرای مردم امانت است نباید برای دنیای افرادی، زمینه خدشه دارشدن اعتماد مردم به نظام و مسئولان فراهم شود، گفت: برخورداری مجریان انتخابات از گفتمان مشترک و فهم مشترک در زمینه برگزاری انتخابات باشکوه یک ضرورت است.