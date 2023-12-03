حق آبه تالاب «بند علیخان» با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از تالاب بند علیخان و گفتگو و دیدار با جمعی از عشایر که با همراهی غراوی، معاون عمرانی استانداری تهران، مجید درویشی فرماندار ویژه ورامین، جبرئیل برادری مدیر کل جهاد کشاورزی، علیرضا مزینانی مدیر کل محیط زیست، بهزاد پارسا مدیرکل آب منطقه‌ای، رضا بیانی مدیر کل منابع طبیعی استان تهران، شورای معاونین و جمعی از مدیران استان تهران و شهرستان ورامین انجام شد اظهار کرد: ورامین قطب کشاورزی و دامداری استان تهران می‌باشد و باید همه مدیران توجه ویژه ای به مشکلات و معضلات این تولید کنندگان داشته باشند.

وی افزود: امروز به همراه مدیران کل استان تهران از مسیل رودخانه‌ها و مسیل های منتهی به تالاب بند علیخان برای بررسی آخرین وضعیت آن بازدید انجام گرفت.

استاندار تهران با تاکید بر احیای تالاب بند علیخان گفت: حق آبه تالاب بند علیخان با جدیت توسط دستگاه‌های مربوطه باید پیگیری شود و تا بتوانیم این منبع عظیم زیست محیطی جهت جلوگیری از خطرات ریز گردها و همچنین از بین رفتن مراتع عشایر را احیا کنیم.

فخاری عنوان کرد: امروز مقرر شد جهت احیای تالاب بند علیخان حق آبه تالاب بند علیخان از رودخانه شور و شیرین و همچنین از رودخانه شور با جدیت پیگیری شود و همچنین جهت حمایت از عشایر نهادهای دامی به صورت مدت دار در اختیار آنها قرار گیرد.

وی گفت: احیای مرتع و تالاب بند علیخان می‌تواند در تأمین گوشت گرم استان تهران مؤثر باشد زیرا اگر مرتع سر سبز باشد دامداران با هزینه کمتری تولید خود را انجام می‌دهند و باعث رونق تولید و اشتغال می‌شود.