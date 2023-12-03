به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی شامگاه یکشنبه در همایش روز جهانی معلولان که به همت اداره کل بهزیستی اردبیل برگزار شد، با انتقاد از وضعیت اجرای قانون حمایت از معلولان، پاسخگویی مسئولان دستگاه‌های مرتبط استانی را خواستار شد.

وی با اشاره به تکالیف و وظایف دستگاه‌های مختلف در قبال توان‌خواهان، مواردی از قانون حمایت از معلولان را تشریح کرده و بر اجرای دقیق قانون حمایتی در قبال این قشر از جامعه تاکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های استانی در اجرای قانون حمایت از معلولان، جای مدیران مرتبط را برای پاسخگویی در جمع توان‌خواهان و در مراسم بزرگداشت روز جهانی معلولان خالی دانست، اظهار کرد: ۳۰ دستگاه بر اساس قانون مکلف و موظف به ارائه خدمات و حمایت از معلولان جامعه هستند در حالی که خروجی مؤثری از اجرای تکالیف و انجام وظایف مشاهده نمی‌شود.

آفاقی با بیان نیازمندی‌ها و مشکلاتی از جامعه توان‌خواهان در زمینه‌های گوناگون مسکن، اشتغال، درمانی و معیشتی، بر تبیین و ترسیم اصولی جایگاه حقوق معلولان در حوزه حقوق شهروندی تاکید کرده، با انتقاد از عدم لحاظ پیوست‌های حقوقی معلولان در معماری و مبلمان و خدمات شهری، اصلاح امور و بسترها و توجه به شرایط و نیازهای توان‌خواهان در جامعه را خواستار شد.

وی با تاکید بر نگاه احترام‌آمیز دور از ترحم در قبال توان‌خواهان، ضرورت ارتقای مسئولیت اجتماعی شهروندان در این زمینه را یادآور شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه قضائی در حمایت از معلولان، از عزم دادستانی در تعقیب هرگونه قصور و ترک فعل دستگاه‌ها و مدیران در اجرای قانون حمایت از معلولان و برخورد قاطع قانونی لازم در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر حسب گزارش مدیرکل بهزیستی در این همایش، ۲۷ هزار و ۳۷۹ پرونده برای افراد دارای معلولیت در استان اردبیل تشکیل شده است.