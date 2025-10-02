آیت الله لائینی: مسئولانه به مددجویان بهزیستی خدمت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لاهینی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل جدید بهزیستی استان، ضمن تأکید بر اهمیت وظایف این سازمان، خواستار اجرای دقیق مسئولیت‌ها و برخورد جدی با موضوعاتی همچون ترک فعل و جذب نیروهای بی‌ضابطه شد و گفت که حمایت و رسیدگی به نیازهای ۱۸۰ هزار مددجوی استان باید محور اقدامات باشد.

وی با اشاره به اهمیت نقش بهزیستی در جامعه، گفت: این مسئولیت از جایگاه والایی برخوردار است که باید با تعهد کامل و دلسوزی همراه باشد. او بر اجرای دقیق وظایف محوله و پرهیز از هرگونه ترک فعل تأکید کرد و افزود برخی بی‌ضابطگی‌ها در جذب نیرو و تبعیض‌ها نمونه‌هایی از مشکلاتی هستند که دستگاه‌ها را از مسیر اصلی دور می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه مدیرکل جدید از نیروهای بومی و آگاه به شرایط استان است، یادآور شد: نیازی به اقدامات نمایشی و دستورالعمل‌های پیچیده نیست؛ تنها کافی است وظایف خود را به‌درستی انجام دهید، چرا که اجرای درست وظایف هر بخش، تاثیر مستقیمی بر اصلاح امور کلان دارد.

وی همچنین جایگاه مدیرکل بهزیستی را همچون «مادری» برای ۱۸۰ هزار مددجوی تحت پوشش این سازمان توصیف کرد و تأکید کرد: باید همراه با مهربانی و احترام به قانون به مددجویان خدمت کرد و در شرایط سخت، خود را جای آنها گذاشت.

آیت‌الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم احترام به کارکنان و رسیدگی به مشکلات آنان تأکید و یادآور شد که نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان برای پیشگیری از انحراف و سوءاستفاده ضروری است.

او در پایان، با تأکید بر اهمیت توکل به خداوند و نیت خالص در انجام امور، خاطرنشان کرد: موفقیت و پایداری در این مسیر، همراه با حمایت دعاهای خیر ۱۸۰ هزار مددجوی دل‌سوخته و مستضعف خواهد بود.