بهگزارش خبرنگار مهر، علی نوری عصر یکشنبه در بازدید از پروژه مجتمع تفریحی و گردشگری ژوان اظهار کرد: تقویت زیرساختهای لازم برای گردشگر پذیری در همراهی با معرفی جاذبههای کمتر شناخته شده استان، شرایط را برای افزایش ماندگاری گردشگران و بازدید از شمار بیشتری از شهرهای استان فراهم میکند.
وی افزود: هریک از مناطق نمونه گردشگری استان دارای ویژگیها و توانمندیهای منحصربهفردی است و سرمایهگذاری در این مناطق میتواند علاوه بر توسعه و رونق گردشگری در منطقه درآمدزایی و اشتغالزایی بسیار خوبی را بهدنبال داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: مراکز تفریحی و گردشگری نیز مهمترین بخش این صنعت است که باید بهصورت ویژه بهآن پرداخته شود چرا که اماکن گردشگری مناسب میتواند شیرینی سفر را دو چندان و انگیزه سفرهای متعدد را در گردشگر ایجاد کند.
نوری عنوان کرد: پروژه مجتمع تفریحی و گردشگری ژوان از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردار است و به رفع کمبودهای موجود حوزه گردشگری کمک میکند.
وی با بیان اینکه چرخ گردشگری کردستان در دولت سیزدهم حرکت قابل قبولی داشته است، یادآور شد: صنعت گردشگری در کردستان نیازمند حمایت بوده و با تعامل بخش دولتی و خصوصی است که میتوانیم این صنعت را تقویت کرده و از مزایای آن برای رونق اقتصادی بهره ببریم.
گفتنی است؛ پروژه مجتمع تفریحی و گردشگری ژوان توسط بخش خصوصی با سرمایهگذاری ٨٠ میلیارد تومان در مساحت ٥ هزار و ٥٠٠ مترمربع و زیربنای دو هزار مترمربع ساخته میشود.
این مجتمع گردشگری با ١٥٠ مترمربع واحد اقامتی دارای امکاناتی از جمله مجموعه استخر و اسپا، رستوران فضای باز، کافیشاپ، کیدزکلاب، جیم و بدنسازی، فروشگاه، زمین بازی چند منظوره، زمین تنیس خاکی استاندارد، پارکینگ، یک عبور اختصاصی از بر اتوبان و دو عبور جهت بار انداز است و با بهرهبرداری از آن برای ٤٠ نفر بهصورت مستقیم و ٢٠ نفر بهصورت غیر مستقیم شغل ایجاد میشود.
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