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۱۴ آذر ۱۴۰۲، ۸:۵۶

سامانه‌های مجلس مختل شد/ رأی‌گیری با قیام و قعود انجام می‌شود

سامانه‌های مجلس مختل شد/ رأی‌گیری با قیام و قعود انجام می‌شود

در جلسه علنی امروز، سامانه‌های مجلس با اختلال مواجه شد و به همین دلیل رأی‌گیری از نمایندگان با قیام و قعود انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای صبح امروز (سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه) سامانه‌های مجلس شورای اسلامی با اختلال مواجه شده است.

بر این اساس، رأی‌گیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مصوبات با قیام و قعود انجام می‌شود.

کد مطلب 5958025
زهرا علیدادی

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