درآمد ۱۳ میلیارد تومانی سپاهان از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳ تیم سپاهان به عنوان تنها نماینده ایران در مرحله حذفی این مسابقات حضور خواهد داشت و دو تیم پرسپولیس و نساجی نتوانستند جواز حضور در این مرحله را به دست بیاورند.

سپاهان در مرحله گروهی با تیم‌های الاتحاد عربستان، آلمالیق ازبکستان و نیروی هوایی عراق بازی کرد که حاصل آن کسب ۳ پیروزی، یک تساوی و دو شکست برای زردپوشان اصفهانی بود. طبق اساسنامه برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در فصل ۲۴- ۲۰۲۳، هر تیم بابت پیروزی در مرحله گروهی مبلغ ۵۰ و بابت هر تساوی مبلغ ۱۰ هزار دلار آمریکا از کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC دریافت خواهد کرد.

بنابراین سپاهان با ۳ پیروزی که مقابل تیم‌های آلمالیق (در هر دو بازی رفت و برگشت) و نیروی هوایی (در بازی برگشت) به دست آورد مبلغ ۱۵۰ هزار دلار و بابت کسب نتیجه تساوی در دیدار رفت برابر نیروی هوایی مبلغ ۱۰ هزار دلار از AFC دریافت می‌کند.

همچنین این تیم بابت کسب جواز حضور در مرحله حذفی مبلغ ۱۰۰ هزار دلار از AFC می‌گیرد و به این ترتیب جمع دریافتی‌های خود در پایان مرحله گروهی را به عدد ۲۶۰ هزار دلار می‌رساند. اگر هر دلار آمریکا را ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم سپاهانی‌ها حدود ۱۳ میلیارد تومان تا به اینجای کار از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت خواهند کرد که رقم قابل قبولی برای این تیم خواهد بود.