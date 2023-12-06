آیین استقبال از شهدای گمنام در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر صبح چهارشنبه در این آئین با اشاره به ورود پیکر مطهر پنج شهید گمنام از طریق فرودگاه بوشهر اظهار داشت: این شهدا در عملیات‌های والفجر ۳، بیت‌المقدس ۴، کربلای ۵، والفجر مقدماتی و والفجر یک به شهادت رسیده‌اند.

سرهنگ علیرضا غریبی اضافه کرد: پنج شهید والامقام در مناطق جنگی مهران، بندی خان، شلمچه و فکه شناسایی شدند و در مناطق مختلف استان بوشهر تشییع و دفن می‌شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر، سن این رزمندگان هنگام شهادت را بین ۲۴ تا ۴۵ سال اعلام کرد و گفت شهید شناسایی شده در مهران ۳۵ سال، شهید عملیات بیت‌المقدس ۴۵ سال، شهید عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه ۴۲ سال، و شهید والفجر مقدماتی در منطقه فکه ۳۳ سال و شهید عملیات والفجر یک در منطقه فکه ۲۴ سال هنگام شهادت سن داشته‌اند.

وی ادامه داد: پس از تشییع شهدا در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر همزمان با سالروز شهید حضرت فاطمه زهرا (س) در روستای دهقاید و بوشکان شهرستان دشتستان، شهرک پردیس شهرستان جم، روستای آب‌طویل بوشهر و روستای گلکی شهرستان تنگستان دفن می‌شوند.