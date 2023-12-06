به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کانون شعر و نوحه مجال با موضوع شیوه‌های روایتگری در شعر و نوحه برگزار می‌شود.

در سومین جلسه مجال، سعید بیابانکی به عنوان مهمان حضور خواهد داشت و حنیف طاهری مداح اهل بیت (ع) و مهدی زنگنه نوحه‌سرا به عنوان میزبان حاضر خواهند بود.

این جلسه به صورت ماهانه برگزار می‌شود و در دو جلسه گذشته هادی جانفدا شاعر آئینی و محمد نوروزی مداح اهل بیت (ع) مهمانان این جلسه بودند.

این مراسم جمعه ۱۷ آذرماه از ساعت ۱۵:۳۰ الی ١٩ در مسجدالرضا علیه السلام واقع در فرمانیه، دیباجی شمالی، قبل از بزرگراه صدر برگزار می‌شود.

کانون شعر و نوحه مجال با شعار «مجال فرصتی برای آفرینش‌های آئینی» با رویکرد تربیت نوحه‌سرایان جوان و آموزش علاقه‌مندان این حوزه به همت هیأت عبدالله بن الحسن (ع) و جمعی از نوحه‌سرایان مطرح کشور مشغول به کار است.