به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در بیست‌وهشتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، روز پنجشنبه (۱۶ آذر) در سفری رسمی و در رأس هیئت‌عالی قضائی به استان اردبیل عزیمت خواهد کرد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضائی در جریان این سفر برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مردم استان اردبیل ترتیب خواهند داد؛ همچنین دیدار با دانشجویان همزمان با روز دانشجو، حضور در جلسه شورای اداری، دیدار با قضات و کارکنان واحدهای قضائی و حضور در جلسه شورای قضائی، در زمره برنامه‌های سفر قاضی‌القضات به استان اردبیل است.

شایان ذکر است حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیر سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضائی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی و کرمان سفر کرده است.

ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضائی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضائیه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و به صورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.

نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت‌عالی قضائی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آن‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحا مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.