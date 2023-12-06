به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) با انتشار مطلبی در شبکههای اجتماعی تاکید کرد که تمامی نوار غزه به دلیل ادامه حملات رژیم صهیونیستی به یکی از خطرناکترین مناطق جهان برای زندگی تبدیل شده است.
این آژانس سازمان ملل با اشاره به اینکه موج جدید از آوارگی در نوار غزه آغاز شده است، بر بغرنجتر شدن شرایط برای مظلوم غزه در هر دقیقه تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است: منطقه امنی در غزه وجود ندارد. تمامی نوار غزه به یکی از خطرناکترین مناطق جهان تبدیل شده است. تمامی پناهگاه ها از جمله پناهگاه های آنروا مملو از آواره است و دیگر جایی برای پناه بردن وجود ندارد.
حملات هوایی، زمینی و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه به شدت ادامه دارد و بمبهای فسفری ممنوعه همچنان توسط اشغالگران صهیونیست بر سر فلسطینیهای بی گناه ریخته میشود.
جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی طی ساعتهای گذشته نیز مناطق مختلف نوار غزه را کوبیدند به طوریکه حملات گستردهای را علیه مناطق الفالوجا، بیت لاهیا، تل الزعتر، اردوگاه جبالیا و بیت حانون در شمال غزه انجام دادند.
الجزیره گزارش داد که دقایقی قبل در جریان بمباران منازل مسکونی در اردوگاه جبالیا دهها فلسطینی به شهادت رسیده و تعداد زیادی نیز زخمی شدند.
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