به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلمنت، فیلم سینمایی «بیمادر» به کارگردانی مرتضی فاطمی و تهیهکنندگی محمدرضا مصباح و علی اوجی از امروز جمعه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۲ ساعت ۲۰ اکران آنلاین میشود.
در خلاصه داستان این درام خانوادگی آمده است: «زندگی آرام یک زوج با پافشاری یکی از آنها روی تصمیمش، ناخواسته وارد دو راهیها و مخاطرات اخلاقی پیچیدهای میشود.»
در این فیلم امیر آقایی، میترا حجار، پردیس پورعابدینی، پژمان جمشیدی، ایفای نقش کردهاند. همچنین میتوان به بیتا عزیز، شیرین ضابطیان، سارا محمدی، فاطمه میرزایی، آوا جوهرچی و بازیگر خردسال امیررضا جوکار به عنوان دیگر بازیگران این فیلم اشاره کرد.
طراح پوستر ویژه اکران آنلاین این فیلم روژان ایرجی است.
فیلم «بی مادر» با حضور در چند جشنواره جهانی، موفق به کسب بیش از ۵ جایزه بینالمللی شده است. این فیلم تابستان امسال در سینماها اکران شد.
فیلمهای «سه کام حبس»، «عروسی مردم»، «مصلحت» دیگر فیلمهای «سینما آنلاین» فیلمنت هستند.
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