افزون‌ بر ۴۳ هزار متر اراضی ملی در هرمزگان رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان سیریک با انجام کار اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه های پلیسی از تصرف غیر قانونی اراضی ملی توسط افراد سود جو در یکی از مناطق روستایی این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس اگاهی با تشکیل تیمی با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به محل اعزام شدندکه در بازدید میدانی صورت گرفته، مشخص شد فردی سودجو به صورت غیر قانونی اقدام به تصرف ۴۳ هزار و ۸۶۱ مترمربع از اراضی ملی با شیوه دیوار کشی و مصالح ریزی در این شهرستان کرده است.

فرمانده انتظامی هرمزگان اضافه کرد: با هماهنگی قضائی صورت گرفته ضمن رفع تصرف اراضی ملی تصرف شده در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و موضوع در دست اقدام است ارزش مالی اراضی تصرف شده طبق نظر کارشناسان اقتصادی ۴۳۰ میلیارد ریال است.

سردار جاویدان افزود: انجام گشت زنی های مستمر و هدفمند بر اراضی ملی توسط یگان حفاظت سازمان های مربوطه و برخورد قاطع دستگاه قضائی با متصرفین اراضی ملی، اتخاذ سیاست های کیفری مناسب در برخورد با پدیده زمین خواری و افزایش هزینه جرم در برخورد با زمین خواران از راهکارهای مهم پیشگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب در تصرف عدوانی و غیرمجاز اراضی ملی است.

لندکروز دارای پلاک تقلبی توقیف شد

فرمانده انتظامی هرمزگان همچنین اشاره کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی شهرستان خمیر در هنگام کنترل خودروهای عبوری مسیر کهورستان - لارستان به یک دستگاه خودرو سواری لندکروز مشکوک شده و دستور توقف می‌دهند.

سردار جاویدان ادامه داد: ماموران خودرو را متوقف و در بررسی و استعلام صورت گرفته مشخص شد شماره پلاک با مدارک خودرو مطابقت ندارد و جعلی است، راننده قصد انتقال آن به صورت قاچاق را داشته که با هوشیاری ماموران شناسایی و توقیف شد.

وی گفت: یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد و ارزش این خودرو بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰۰ میلیارد ریال است.

۱۳۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان کشف شد

فرمانده انتظامی هرمزگان بیان کرد: مأموران انتظامی شهرستان های بندرعباس و رودان در راستای مبارزه و مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی و به منظور مقابله و برخورد جدی با قاچاقچیان سوخت و همچنین با هدف جلوگیری از خروج و قاچاق سرمایه ملی، در ۴۸ ساعت گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری و اجرای چندین عملیات پلیسی در سطح حوزه استحفاظی سه دستگاه کامیون نفتکش و پنج دستگاه خودروی نیسان حامل سوخت را توقیف کردند.

سردار جاویدان گفت: مأموران در بازرسی دقیق از خودروهای توقیفی ۱۳۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه هشت متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: ارزش محموله های قاچاق کشف شده بنا به نظر کارشناسان مربوطه، ۴۶ میلیارد ریال است و سوخت های مکشوفه به شرکت پخش و فرآورده های نفتی شهرستان تحویل و متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.