  1. استانها
  2. تهران
۱۸ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۳۵

تاکید فرماندار قدس بر انجام اقدامات در جهت جلوگیری از تنش آبی

تاکید فرماندار قدس بر انجام اقدامات در جهت جلوگیری از تنش آبی

قدس- فرماندار قدس بر انجام اقدامات در حوزه پدافند غیرعامل در جهت جلوگیری از تنش آبی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلی‌کانی در حالی که به همراه جمعی از مسئولین قدس از مخازن این شهرستان بازدید می‌کرد، با تاکید بر توجه به مباحث حوزه پدافند غیرعامل جهت جلوگیری از تنش آبی بیان کرد: یکی از مباحثی که اداره آب و فاضلاب قدس بایستی در راستای جلوگیری از تنش آبی به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد، موضوعات حوزه پدافند غیرعامل است.

وی نقش پیشگیرانه پدافند غیرعامل در زمان بحران را مهم برشمرد و اضافه کرد: علیرغم کمبود آب در استان تهران، هیچ تنش آبی در قدس وجود ندارد و این نشان از تدابیر مدیریتی است.

کد خبر 5962225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها