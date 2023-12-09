تاکید فرماندار قدس بر انجام اقدامات در جهت جلوگیری از تنش آبی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلی‌کانی در حالی که به همراه جمعی از مسئولین قدس از مخازن این شهرستان بازدید می‌کرد، با تاکید بر توجه به مباحث حوزه پدافند غیرعامل جهت جلوگیری از تنش آبی بیان کرد: یکی از مباحثی که اداره آب و فاضلاب قدس بایستی در راستای جلوگیری از تنش آبی به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد، موضوعات حوزه پدافند غیرعامل است.

وی نقش پیشگیرانه پدافند غیرعامل در زمان بحران را مهم برشمرد و اضافه کرد: علیرغم کمبود آب در استان تهران، هیچ تنش آبی در قدس وجود ندارد و این نشان از تدابیر مدیریتی است.