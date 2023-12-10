تحویل ۱۰هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید "پردیس" تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل محبت‌خواه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در این شهر جدید، گفت: از تعداد واحدهای باقیمانده مسکن مهر در شهر جدید پردیس به تعداد ۲۹ هزار و ۱۸۲ واحد در مهر سال جاری ۱۰ هزار واحد تکمیل و با اجرای تمامی زیرساخت‌ها به متقاضیان تحویل شد. مدیران هر بلوک در مشارکت با مالکان تمامی واحدهای تحویل شده باید انشعابات برق و گاز خود را که تا محل ساختمان آمده است، راه اندازی کنند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه واحدهای باقیمانده مسکن مهر آن شهر هم‌اکنون به ۱۹ هزار و ۱۸۲ واحد کاهش یافته است از برنامه آن شرکت برای تحویل ۷ هزار واحد در دهه فجر و ۳ هزار واحد دیگر قبل از اتمام سال جاری خبر داد.

محبت خواه از برنامه آن شرکت برای تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر پردیس در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: با همکاری صندوق ملی مسکن و با تأمین بخشی از منابع مالی صندوق و همچنین منابع شرکت عمران شهر پردیس بتوان واحدهای باقیمانده مسکن مهر را تکمیل کرد و قبل از اتمام این دولت تحویل متقاضیان داد.

وی تعطیلی کارگزاری‌ها را در شهر پردیس اقدامی برای شفافیت و عدم خرید و فروش واحدهای غیرمجاز با هدف سوداگری عنوان کرد و گفت: مدت کوتاهی است که تمامی اقدامات شرکت عمران شهر پردیس به شکل آنلاین به متقاضیان ارائه می‌شود. در شهر جدید پردیس ۸۴ هزار و ۱۷۲ واحد مسکن مهر از سال ۹۰ آغاز شد که حدود ۳۰ هزار واحد آن برای تکمیل و اجرا به دولت سیزدهم محول شد.

به گزارش مهر، براساس مصاحبه‌های اخیر مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس بیان شد پرونده واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس تا پایان ۱۴۰۲ تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود.