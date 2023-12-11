به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رییس جمهور اوکراین قرار است به آمریکا سفر کند. بر اساس بیانیه منتشر شده در وب سایت دفتر ریاست جمهوری اوکراین، «ولادیمیر زلنسکی»، رییس جمهور اوکراین روز ۱۱ دسامبر برای سفر به آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد.
بر اساس این بیانیه، «ولادیمیر زلنسکی»، رییس جمهور اوکراین در ۱۱ دسامبر سفر کاری خود را به ایالات متحده آمریکا آغاز خواهد کرد و در این سفر با «جو بایدن»، رییس جمهور و برخی دیگر از مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو خواهد کرد.
گفته میشود ادامه همکاریهای اوکراین و آمریکا در حوزه نظامی، بهویژه پروژههای مشترک ساخت تسلیحات و سامانههای پدافند هوایی و هماهنگی تلاشهای دو کشور از موضوعات کلیدی این مذاکرات است.
همچنین در این سفر قرار است رییس جمهور اوکراین در سنای آمریکا سخنرانی کند. در همین ارتباط نیز، «چاک شومر»، رهبر اکثریت دموکرات و «میچ مک کانل»، رهبر جمهوری خواهان از ولادیمیر زلنسکی دعوت کرده اند تا در جلسه سناتورها در صبح روز سه شنبه سخنرانی کند.
یکی از دستیاران رییس سنا به خبرنگاران گفت که «ولادیمیر زلنسکی»، رییس جمهور اوکراین برای سخنرانی در مجلس سنای آمریکا در ۱۲ دسامبر دعوت شده است.
این سفر در حالی انجام میشود که جنگ در اوکراین در شدیدترین وضعیت خود ادامه دارد و نیروهای ارتش روسیه طی دو ماه اخیر توانستهاند ضربات متعددی به جبهه نیروهای اوکراینی وارد کنند. وزارت دفاع روسیه هم روز شنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش این کشور فقط در یک شبانهروز ۲۰ پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را در مناطق مختلف رهگیری و منهدم کرده است.
در این بیانیه آمده است که پدافند هوایی ارتش روسیه همچنین شش موشک هیمارس را منهدم کرد و ۲۰ پهپاد اوکراینی در مناطق آلشکی، نوایا کاخوفکا، قاهره در منطقه خرسون، اولشان در جمهوری خلق لوهانسک، پانتلیمونوفکا، پسکی و ترودوفسکوئه در جمهوری خلق دونتسک سرنگون شدند.
به نوشته ریانووستی، در مجموع از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، ۵۵۰ هواپیمای نظامی اوکراین، ۲۵۷ بالگرد، ۹۶۰۸ هواپیمای بدون سرنشین، ۴۴۲ سامانه موشکی ضدهوایی، ۱۳۹۵۵ تانک و سایر خودروهای زرهی زرهی، ۱۱۸۸ خودروی جنگی چندگانه موشک پرتاب، ۱۱۸۸ خودروی جنگی، سامانه موشکی پرتاب چندگانه، توپخانه و خمپاره و همچنین ۱۶۱۴۷ واحد خودروی ویژه نظامی ارتش اوکراین منهدم شدند.
اولاف شولتز صدراعظم آلمان نیز روز شنبه در سخنانی اعلام کرد که جنگ اوکراین به این زودی ها پایان نخواهد یافت؛ وی در ادامه بر ادامه حمایت کشورش از کی یف با منابع مالی و تسلیحات تاکید کرد.
صدراعظم آلمان در این خصوص ادامه داد که برلین به حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه ادامه خواهد داد؛ زیرا درگیری نظامی که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، به این زودی ها پایان نخواهد یافت.
دولت آلمان پیشتر هم اعلام کرده بود که یک بسته کمک نظامی جدید را در اختیار ارتش اوکراین خواهد گذاشت.
آنگونه که در وبسایت دولت آلمان آمده بود، کمک تسلیحاتی جدید آلمان به اوکراین شامل ۱۷۵۰ گلوله ۱۵۵ میلیتری توپخانه، ۱۰ پهپاد شناسایی با قطعات یدکی، ۶ خودروی گشتزنی، هشت کامیون زتروس، ۱۰ هزار جعبه کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی و ۳۰ نارنجکانداز خودکارGMG است.
«شالاندا یانگ» مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید نیز دوشنبه گذشته اعلام کرد اگر کنگره بودجه بیشتری را برای حمایت از اوکراین اختصاص ندهد، کمکهای آمریکا به اوکراین احتمالاً تا پایان سال به پایان برسد.
وی دراینباره گفته بود: توقف عرضه تسلیحات و تجهیزات آمریکایی، توانایی نیروهای مسلح اوکراین در میدان نبرد را تضعیف میکند و نه تنها موفقیتهای اوکراین را به خطر میاندازد، بلکه احتمال پیروزیهای نظامی روسیه را نیز افزایش میدهد.این مقام آمریکایی همچنین افزود: بدون تخصیص بودجه جدید، ایالات متحده نمیتواند تسلیحات و خودروهای زرهی جدید را در اختیار اوکراین قرار دهد.
همزمان نشریه فایننشالتایمز نیز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد اتحادیه اروپا احتمالاً نمیتواند کمکهای مالی و نظامی وعدهدادهشده به اوکراین را برآورده کند. این نشریه دراینباره افزود: اوکراین ممکن است به دلیل بحران بودجه در آلمان و تقویت مواضع احزاب راست افراطی در اروپا، ۵۰ میلیارد یورو وعده داده شده را از اتحادیه اروپا دریافت نکند.
نظر شما