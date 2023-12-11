به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع انگلیس با انتشار بیانیهای اعلام کرد انگلیس و نروژ به منظور ارائه کمکهای دریایی به اوکراین به دنبال تشکیل یک ائتلاف دریایی جدید است.
در این بیانیه آمده است که انگلیس دو کشتی مینیاب از نوع Sandown را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.
وزارت دفاع انگلیس درباره هدف از تشکیل این ائتلاف دریایی نوشته است «ائتلاف جدید می خواهد به اوکراین کمک کند تا نیروی دریایی خود را تغییر دهد تا آن را با متحدان غربی سازگارتر، سازگارتر با ناتو، و تقویت امنیت در دریای سیاه کند.
وزارت خارجه انگلیس چهارشنبه گذشته اعلام کرد تحریمهایی را علیه افراد و شرکتهای خارجی صادرکننده تجهیزات و قطعاتی که میتواند برای ابزار نظامی به روسیه استفاده شود، اعمال خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است «بریتانیا روز چهارشنبه تأمینکنندگان نظامی را از طریق مجموعه تحریمهایی هدف قرار خواهد داد که ماشین جنگی پوتین (ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه) پشتیبانی میکنند. تامین کنندگان خارجی صادرکننده تجهیزات و قطعات به روسیه در میان دهها فرد و گروهی هستند که تحریم می شوند».
بیانیه وزارت خارجه انگلیس همچنین تأکید میکند که «هدف این تحریمها محروم کردن روسیه از منابع مورد نیاز برای عملیات نظامی ویژه در اوکراین است.»
پیش از این «آلِکسی آرِستوویچ» مشاور سابق ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که ارتش اوکراین در جریان جنگ کنونی با روسیه ۳۰۰ هزار نظامی را از دست داده است. وی در ادامه افزود امتناع و خودداری کییف از آغاز گفتوگوهای صلح با مسکو تنها باعث میشود که تلفات ارتش اوکراین در میدان نبرد افزایش یابد.
ضدحملات ارتش اوکراین که از ماهها پیش مقامات و رسانههای غربی و اوکراینی با آبوتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بیسروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارشها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدهاند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربیها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید میکرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نهتنها مناطق شرقی ازدسترفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روسها را نیز از شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ با برگزاری همهپرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند، اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشمانداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربیها قرار نمیدهد.
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