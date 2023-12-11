به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که تنها در یک مورد از حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه یک منطقه مسکونی در المغازی واقع در مرکز نوار غزه دست کم ۲۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

اشغالگران صهیونیست بعد از انجام این حمله وحشیانه مانع رسیدن خودروهای امدادرسان به محل جنایت در غزه شدند.

همچنین صدای انفجارهای پی در پی در محور شمالی خان یونس به گوش می‌رسد. جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی منطقه میان خان یونس و دیر البلح را بمباران کردند.

حملات هوایی رژیم صهیونیستی مناطق شرقی شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را نیز هدف قرار داده است.

بعد از بمباران یک منزل مسکونی در منطقه البصه واقع در دیرالبلح در مرکز نوار غزه تعداد زیادی از زخمی‌های فلسطینی به بیمارستان شهدا الاقصی منتقل شدند.

در همین اثنا توپخانه ارتش رژیم اشغالگر شرق منطقه مرکزی نوار غزه را هدف حملات خود قرار داد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک منزل مسکونی در محله تل السلطان واقع در غرب شهر رفح را نیز با خاک یکسان کردند. در جریان بمباران منزل ناصر دویدار یکی از اسرای آزاد شده فلسطینی در اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه چندین فلسطینی به شهادت رسیدند.