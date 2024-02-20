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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۴۲

شهدای بمباران دیر البلح از ۲۰ نفر فراتر رفت

شهدای بمباران دیر البلح از ۲۰ نفر فراتر رفت

گزارش‌ها حاکی از آن است که شهدای بمباران دیر البلح از ۲۰ نفر فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، در بمباران اخیر خانه‌ای در شهر دیر البلح در مرکز نوار غزه، تا این لحظه بیش از ۲۰ نفر شهید و شمار زیادی هم زخمی شدند.

تعدادی از شهدا کودک هستند.

براساس گزارش‌ها، بر اثر بمباران منزلی در منطقه الحکار در دیر البلح، تعدادی مجروح وارد بیمارستان شهدای الاقصی شدند که برخی از آنان نیز به شهادت رسیده بودند.

ساعاتی پیش از این، جنگنده‌های اشغالگر اسراییلی، جنوب شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه را بمباران کرده بودند.

از سوی دیگر، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از عملیات جدید مبارزانش علیه نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد.

در بیانیه سرایا القدس آمده است: مبارزان ما، نیروهای ارتش اشغالگر که در یک منزل در غرب خان یونس حضور داشتند و تعداد آنها بالغ بر ۶ نفر بود را با موشک تی بی جی هدف قرار دادند و شماری از آنها را کشته و برخی دیگر را زخمی کردند.

گردان‌های شهدا الاقصی نیز اعلام کرد که تک تیراندازانش دو نظامی اشغالگر را که بر بالای یکی از منازل در منطقه الامل در غرب خان یونس مستقر بودند را هدف قرار داده و شکار کردند.

کد مطلب 6033288

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