به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۰ آذر با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رئیس جشنواره و جمعی از قصه گویان و مدیران کانون پرورش فکری و اصحاب رسانه برگزار شد.

فرهاد فلاح رئیس بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی گفت: در این دوره از جشنواره بیش از ۱۷ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که با جشنواره‌های مشابه که در کشور برگزار می‌شود، غیرقابل مقایسه است. براساس آمار منتشره بیشترین آمار جشنواره‌های قصه گویی کل کشور یک هزار نفر بود درحالی که جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری بیش از ۱۷ هزار ثبت نامی داشت. این رقم نشان از میزان اعتماد و قدمت کانون پرورش فکری در حوزه قصه و قصه گویی به عنوان نهاد رسمی در داخل و خارج از کشور مطرح است.

وی افزود: حدود ۱۷ هزار دانش آموز از نزدیک شاهد رقابت قصه گویان جشنواره بودند و این رقم نشان از استقبال بسیار بالای کودکان و نوجوانان است. همچنین در سال گذشته از ظرفیت شاد برای بازدید عموم در ایام برگزاری جشنواره استفاده کنیم که نزدیک به ۵ میلیون نفر از شبکه شاد برای حضور در جشنواره به صورت اینترنتی استفاده کرده بودند. پیش بینی مان این است که استقبال بیشتر شود و علاوه بر آن حضور بیشتری از مردم در جشنواره شاهد باشیم.

پخش قصه‌های بیست و پنجمین جشنواره قصه گویی از شبکه‌های مختلف صداوسیما

رئیس بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی گفت: پویش سراسری قصه ما از شبکه پویا در قالب ضبط ویدئویی از قصه‌های مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها درحال انجام است. در حاشیه جشنواره نشست‌های نقد و بررسی قصه برگزار می‌شود که این امر کمک بسیاری به ارتقای کمی و کیفی هنر قصه گویی می‌کند. همچنین اساتید مجرب، شخصیت‌های مطرح، نویسندگان و صاحب نظران مجربی در ایام جشنواره در کنار قصه گویان هستند.

وی ادامه داد: امسال دوره تخصصی داوری قصه گویی را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار کرده‌ایم. افرادی در این دوره‌ها حضور یافتند و این آموزش دیدگان می‌توانند به افزایش کیفیت قصه گویی در کشور کمک کنند.

فلاح گفت: باشگاه داوران قصه گویی ایران در یزد و در دبیرخانه بیست و پنجمین جشنواره قصه گویی راه اندازی شده است. داوران متشکل از برگزیدگان دوره‌های مختلف جشنواره قصه گویی است و ما از ظرفیت‌های آنها در موضوع داوری آثار بهره مند می‌شویم.

وی افزود: ۱۴ کشور از جهان در بیست و پنجمین جشنواره قصه گویی حضور داشتند که از این تعداد ۵ کشور به مرحله نهایی راه یافتند که می‌توان به کشورهای ترکیه، انگلستان، هند، کنیا، اوگاندا اشاره کرد.

معاون فرهنگی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه محتوای قصه‌های کشورهای شرکت کننده جهان چه بود، گفت: قصه‌ای از کشور انگلستان به دبیرخانه ارسال شد که از مولانا بود. یکی از قصه‌های بسیار مناسبی بود که مورد توجه داوران هم قرار گرفت.

وی افزود: در سال‌های گذشته در هر بخش از جشنواره تا سه برگزیده داشتیم اما امسال در هر بخش و جایزه‌های ویژه یک برگزیده داریم. همچنین در این نشست از مدیرعامل کانون آقای علامتی درخواست می‌کنم که جایزه ویژه مدیرعامل را در جشنواره داشته باشیم تا قصه‌ای حائز شرایط و مدنظرشان بود، توسط آقای علامتی به آن قصه گو جایزه‌ای اهدا شود.

جایزه مدیرعامل به قصه برتر در نشست خبری جشنواره قصه گویی تأیید شد

فلاح گفت: قصه‌های جشنواره برگرفته از قصه‌های کهن است و صداوسیما از این ظرفیت استفاده می‌کند و در شبکه‌های مختلف قصه‌ها را به پخش برساند. همچنین از ساعت ۲۰ تا ۲۱ به صورت زنده از یزد، برنامه جشنواره از صداوسیما پخش می‌شود. همچنین برخی از شبکه‌های صداوسیما برای شب یلدا قصه‌های جشنواره را پخش می‌کنند. شبکه استانی یزد هم در ایام جشنواره برنامه‌های ویژه ای دارد.

وی افزود: طرحی برای برنامه کودک با موضوع قصه گویی نوشته‌ایم که در حال گذراندن این مرحله ثبت طرح هستیم و انشالله در صورت تأیید این برنامه از سال آینده یعنی از نوروز تا پایان تابستان در ۳۰ قصه با استفاده از ظرفیت قصه گویان پخش می‌شود. همچنین درحال حاضر پیشنهاد دادیم تا ۶۰ قصه گو مجدد قصه‌های شأن در یک پروتکل مناسب صداوسیما ضبظ شود تا بتوان در برنامه‌های مختلف صداوسیما پخش شود. از تولیدات جشنواره سعی داریم به بهترین وجه بهره مند شویم.

رئیس بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی گفت: نگاه مان این است که جریان قصه گویی را پیچیده نکنیم بلکه ساده و روان به جامعه ارائه دهیم تا خانواده‌ها بتوانند راحت تر برای فرزندان شأن قصه بگویند. هیچکدام از پدر و مادرها دوره آموزشی خاصی ندیده‌اند اما بهترین قصه‌ها را برای فرزندان شأن گفته‌اند.

در ادامه وحید خسروی رئیس دبیرخانه بیست‌وپنجمین جشنواره بین المللی قصه‌گویی در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه محوریت قصه‌های کشورهای حاضر در جشنواره چه موضوعاتی بود، گفت: قصه‌ها از ۱۴ کشور مطرح شده در اختیار مترجمان قرار گرفت و سپس داوری شد. همه فیلم‌ها و ترجمه‌ها براساس معیار جشنواره مورد بررسی قرار گرفت. بخش محتوایی دارای ۵۰ امتیاز و بخش تکنیکی دارای ۵۰ امتیاز بود. در نهایت ما ۵ قصه از ۵ کشور جهان را به عنوان برگزیده بخش بین الملل انتخاب کردیم.

وی ادامه داد: قصه‌های شأن براساس قصه‌های بومی و سنتی خود کشورهای شرکت کننده بود. برخی از قصه‌ها با محتوای درمانی و برخی دیگر ابزاری بود. تکنیک‌ها و موضوعات قصه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. تک تک قصه‌ها به لحاظ محتوایی و تکنیکی از قصه‌های خوبی برخوردار بودند و مورد توجه قرار گرفتند.

در پایان حامد علامتی با درخواست فلاح رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قصه گویی موافقت کرد تا در صورت قصه‌ای که حائز شرایط مدنظرشان باشد، به عنوان جایزه مدیرعامل انتخاب شود.