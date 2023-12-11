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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۵

میراحمدی مطرح کرد؛

پیش‌بینی حضور ۵ میلیون زائر در اربعین ۱۴۰۳

پیش‌بینی حضور ۵ میلیون زائر در اربعین ۱۴۰۳

رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: حضور ۵ میلیون زائر در پیاده روی اربعین ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید میراحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی امروز (دوشنبه) در حاشیه صد و بیست و یکمین جلسه اربعین حسینی با اشاره به تدوین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ اربعین حسینی، اظهار داشت: در سایه همکاری و همدلی مسؤولان عراقی و ایرانی اربعین سال ۱۴۰۲ به یاد ماندنی و رضایت‌بخش بود.

میراحمدی گفت: همکاری و تعامل وسیع‌تر با کشور عراق از اولویت‌های ستاد اربعین است و در آینده نزدیک مسئولین عراقی به کشورمان سفر خواهند کرد و مباحث مطرح شده در این جلسات بیان خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این جلسات برنامه‌های اربعین برای سال ۱۴۰۳ تدوین خواهد شد، خاطرنشان کرد: طبق پیش‌بینی‌ها سال ۱۴۰۳ پنج میلیون زائر اربعین حسینی به عراق سفر خواهند کرد که باید برای خدمات به این زائران آمادگی داشته باشیم.

میراحمدی گفت: جلسه شورای راهبردی اربعین حسینی به ریاست رئیس جمهور برگزار خواهد شد و سیاست‌های جدید اربعین حسینی برای سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس ستاد اربعین حسینی با اشاره به اقدامات فرهنگی گفت: طی گزارش ارائه شده در طی ۱۰ سال گذشته بیش از هزار کتاب و مقاله توسط شخصیت‌های فرهنگی منتشر شده است؛ همچنین امروز هفت جلد کتاب در حوزه اربعین رونمایی شد.

کد مطلب 5963714

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