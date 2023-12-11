آمریکا و اسراییل‌ ‌هرگز چشم طمع به خاک ایران نداشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار علی شادمانی در حاشیه رزمایش بزرگ نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قصرشیرین با اشاره به اینکه رزمایشها بهتناسب مأموریت یگانها اهداف مختلفی دارند، اظهار کرد: در غرب کشور با تهدیدات امنیتی مواجه هستیم و آمریکای جنایتکار نیز داعش را در اختیار خود نگه داشته و با اینکه امنیت کشور دوست و برادر ما در عراق را به چالش میکشد همچنان برآورد ما این است که کشورمان از طریق این عناصر تهدید میشود.
وی با بیان اینکه این رزمایش برای ارزیابی آموزشهای نیروهایی که در غرب کشور مأموریت دارند برگزار میشود، عنوان کرد: همچنین مجموعه تجهیزات و سامانههای پشتیبانی اعم از پشتیبانی آتش و سایر عناصر قدرت نیروها که با رویکرد نوآورانه در حال تولید هستند و در سازمانشان ساماندهی میشوند در این رزمایشها آزمایش میشوند.
سردار شادمانی گفت: با وجود تکنولوژیهای نو طرحهای عملیات از طریق دشمنان نیز در حال نو شدن است و فرماندهان قدرت طرحریزی را بهتناسب تجهیزات و طرحهای عملیاتی باید تمرین کنند و این موارد مجموعه اهدافی است که فرماندهان برای تمرین در شرایط رزمایش طراحی میکنند.
وی با بیان اینکه این رزمایش با همت نیروی زمینی عزیز و مقتدر سپاه پاسداران با محوریت و فرماندهی قرارگاه نجف اشرف انجام میشود، افزود: این رزمایش در جغرافیای یکی از نقاط مرزی انتخاب شده است که احتمال ورود عناصر ضدانقلاب، معاند و تروریستها از این جغرافیا متصور است؛ بنابراین این جغرافیا باید خوب شناسایی و طرحریزی شود و یگانهایی که در این جغرافیا مأموریت دارند به مأموریت خود آشنا شوند.
معاون هماهنگکننده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص)، گفت: آنچه تاکنون عاید ما شده این است که مراحل اشراف بر دشمن و عناصر داعش بهخوبی انجام شده است و مشخص شده است مسئولان اطلاعاتی ما اشراف کامل بر عناصر دشمن دارند و جغرافیایی که انتخاب شده متناسب با مأموریت یگانها و اهداف دشمن است.
سردار شادمانی اضافه کرد: مراحل آمادهسازی یگانها، روحیه کارکنان و تجهیزات آنها عالی است و از صبح که دقت داشتیم در عملیات پهپادها و عملیات نیروهای تکور و کاربرد تجهیزات نمره خوبی را به دست آوردهاند.
وی بیان کرد: اکنون نیز تانکها و ادوات زرهی با توپخانه در حال اجرای مأموریت هستند و ارزیابی کلی ما این است که این رزمایش موفق خواهد بود و حتماَ پیام آن برای دشمن ویژه و خاص است و متوجه میشوند این کشور اسلامی کشور امام زمان (عج) است.
سردار شادمانی گفت: مردمی که ولایتمدار هستند و تحت توجهات ائمه (ع) زندگی میکنند به صف دشمن اجازه نخواهد داد به این سرزمین مقدس تجاوز کند و همیشه مقابل هر دشمنی آماده هستند و از آمریکای جنایتکار گرفته تا صهیونیسم جهانی و تروریستهایی که از دامن آنها پرورش یافتهاند هرگز چشم طمع به خاک ما نداشته باشند و این خیال را در ذهن خود نپرورانند که قصد تجاوز به مرزها را داشته باشند.
معاون هماهنگکننده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) عنوان کرد: امید داریم این امنیتی که در سایه مجاهدتها به دست آمده است، همچنان باقی بماند و مردم ما و منطقه و کشورهای اسلامی در این امنیت و آرامش بهسر ببرند.
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