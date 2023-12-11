تمهیدات لازم برای عبور موفق استان بوشهر از فصل سرما اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش دهقان عصر دوشنبه در نشست کارگروه مدیریت انرژی استان بوشهر با بیان اینکه تأمین به موقع نفت و گاز و برق در فصل سرما از اساسی‌ترین اولویت‌های استان است اظهار داشت: در این راستا تمهیدات لازم در استان بوشهر اندیشیده شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری بوشهر افزود: ستاد مدیریت بحران استان بوشهر با همکاری و همراهی دستگاه‌های ذیربط و متولی، نهایت توان خود را برای بهبود خدمات رسانی به مردم در نقاط مختلف استان بوشهر به کار گرفته است و در این مسیر هیچ کوتاهی نمی‌شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و بالا رفتن مصرف گاز در کشور، نشست کار گروه مدیریت انرژی استان بوشهر با هدف هماهنگی بین دستگاهی و انجام اقدامات اولویت دار در راستای مدیریت سوخت گاز و تأمین سوخت دوم نیروگاه‌های تولید برق و صنایع استان و صرفه جویی در مصرف سوخت برگزار شد.

دهقان گفت: در این نشست ضمن ارائه گزارش از سوی شرکت گاز، شرکت توزیع نیروی برق و شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه بوشهر هماهنگی‌های لازم برای عبور موفق از فصل سرما صورت گرفت.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری بوشهر ابراز داشت: همچنین در طول سال، آمادگی کاملی برای مقابله با مخاطرات احتمالی طبیعی و غیر طبیعی داریم و از تمام پتانسیل موجود در استان برای بالاتر رفتن کیفیت کار بهره می بریم.