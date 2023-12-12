کوهنوردان از صعود به ارتفاعات پایتخت خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از تشدید سامانه بارشی و صدور هشدار نارنجی هواشناسی در استان تهران خبر داد و اظهار کرد: طبق اعلام سازمان هواشناسی از اواخر وقت فردا چهارشنبه ۲۲ آذرماه تا پایان روز پنج شنبه ۲۳ آذرماه شاهد فعالیت این سامانه خواهیم بود.

یزدی مهر با بیان اینکه مخاطره مذکور به شکل بارش باران و وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در بخش‌های غربی و مناطق کم ارتفاع شمال استان و بارش برف و وقوع مه و کولاک نیز در بخش‌های کوهپایه ای و ارتفاعات نمود خواهد داشت، گفت: از ساکنین مناطق شمالی و غربی استان به ویژه ارتفاعات می‌خواهیم ضمن اجتناب از فعالیت در بستر و حاشیه رودها به علت احتمال سیلابی شدن و طغیان رودخانه‌ها از تردد غیر ضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران نسبت به وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی نیز هشدار داد و عنوان کرد: طبق اعلام سازمان هواشناسی احتمال شکسته شدن درختان کهنسال در مناطق جنوبی و غربی استان و آسیب به محصولات به دلیل وزش باد شدید وجود دارد، لذا توصیه اکید مدیریت بحران این است که از افراد از استقرار در ارتفاعات خودداری کرده و از استحکام سازه‌ها اطمینان حاصل کنند.

وی با اشاره به احتمال بارش برف و وقوع کولاک و مه در ارتفاعات بیان کرد: همه کوهنوردان باید به این نکته واقف باشند که برای صعودی مطمئن و بدون خطر مخصوصاً در فصل سرد سال قبل از هر کاری باید اطلاعات دقیق هواشناسی منطقه مورد نظر فعالیت را بررسی کند، همچنین کوهنوردان حرفه‌ای می‌دانند که هوای کوهستان به سرعت دچار تغییر می‌شود لذا توجه به نکات و هشدارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از کوهنوردان عزیز می‌خواهیم با توجه به این موارد از صعود به ارتفاعات در مواقع هشدار خودداری کنند.