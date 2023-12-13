به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت خارجه آمریکا، «آنتونی جی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا با «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

در این گفت‌وگوی تلفنی، وزیر امور خارجه آمریکا حمله به سفارت این کشور در بغداد و همچنین مجموعه حملات به آمریکایی‌ها در عراق و سوریه در هفته‌های اخیر را محکوم کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین حملات اخیر را «اقدامات تروریستی» توصیف کرد و از تعهد دولت عراق برای تحقیق درباره این حملات استقبال کرد.

بلینکن در این گفت‌وگو در عین حال با تکرار اتهامات ضدایرانی خود ادعا کرد که این حملات توسط گروه‌هایی انجام می‌شود که با حمایت ایران برای تضعیف حاکمیت و استقلال عراق عمل می‌کنند.

دوشنبه گذشته منابع خبری اعلام کرده بودند که نظامیان آمریکایی در پایگاه عین‌الاسد واقع در غرب عراق هدف حمله مقاومت قرار گرفته اند. از سوی دیگر مقاومت اسلامی عراق مسؤولیت حمله به یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در سوریه را نیز به عهده گرفت. بر این اساس مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که پایگاه آمریکا در الشدادی واقع در جنوب حسکه در سوریه را با موشک هدف قرار داده است.

پیش‌تر منابع خبری از حمله‌های جدید به پایگاه اشغالگران آمریکایی در سوریه و شنیده شدن صدای چندین انفجار خبر داده بودند. این منابع به المیادین اعلام کردند: چند موشک به پایگاه آمریکا در الشدادی در جنوب حسکه در شمال شرق سوریه شلیک شده است. یکی از موشک‌ها به مقر شبه نظامیان قسد وابسته به واشنگتن در پایگاه الشدادی آمریکا اصابت کرده است. همزمان خبرنگار المیادین از شنیده‌شدن صدای انفجارهایی در اطراف پایگاه نظامی آمریکا در روستای الخضرا نزدیک به میدان نفتی العمر در حومه شرقی دیرالزور خبر داده بود.

گفتنی است با آغاز حمله‌های رژیم صهیونیستی و حمایت همه‌جانبه آمریکا از آن پس از ۷ اکتبر، پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه هدف حمله‌های متعدد پهپادی، راکتی و موشکی مقاومت اسلامی عراق قرار گرفته است.

این در حالی است که چندی پیش نیز نیروهای آمریکایی مواضع نیروهای مقاومت در عراق را هدف قرار داده بودند. در همین ارتباط «حشد شعبی عراق» در بیانیه‌ای اعلام کرد: تعدادی از مواضع سازمان حشد شعبی هدف قرار گرفت که منجر به شهادت ۸ نفر و زخمی شدن ۴ تن دیگر شد.

در بیانیه حشد شعبی عراق آمده است: فرماندهی عملیات جزیره در جرف النصر در شمال استان بابل از سوی آمریکا هدف قرار گرفت. رزمندگان ما هنگام انجام وظیفه مقدس ملی هدف قرار گرفتند. بر محکومیت شدید این اقدام خصمانه که نقض آشکار حاکمیت عراق است، تاکید داریم.

در این بیانیه آمده است: به دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پایبندیم زیرا ما بخشی از سیستم امنیتی، نظامی و دفاعی کشور هستیم. ما در انجام وظیفه در دفاع از عراق و حاکمیت آن درنگ نخواهیم کرد.

از سوی دیگر چارچوب هماهنگی عراق هفته گذشته بیانیه‌ای درباره حملات آمریکا در عراق صادر و اعلام کرد که به شدت مخالف نقض حاکمیت عراق است.

چارچوب هماهنگی عراق ضمن تاکید بر اینکه مأموریت نیروهای ائتلاف بین المللی باید مطابق قوانین عراق باشد هر اقدامی خارج از آن را خطرناک و محکوم دانست که به افزایش رویارویی با نیروهای ائتلاف منجر می‌شود.