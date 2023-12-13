به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، عباس علیآبادی وزیر صمت گفت: افزایش نرخ تورم در بلندمدت موجب شده تا در طول زمان، ارزش دفتری داراییها ارتباط خود را با ارزش واقعی شرکتها از دست بدهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین از طرفی به روز نشدن ارزش داراییها و در نظر نگرفتن هزینه استهلاک آنها متناسب با ارزش روز، منجر به شناسایی سودهای موهوم خواهد شد.
وی اعلام کرد: مالیات و تقسیم این سودهای موهوم باعث کاهش شدید توانایی بنگاهها در سرمایهگذاری و آسیب توان تولید کشور میشود و در نتیجه، تجدید ارزیابی دارایی شرکتها، اقدامی مثبت و در راستای رشد شفافیت است.
سیاستگذاری صحیح برای بازگشت اعتمادها به بورس
علیآبادی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلیترین منابع تأمین مالی بنگاهها به شمار میرود، گفت: به دلیل برخی سیاستهای غلط در چند سال گذشته، اقبال سرمایهگذاران به بورس کاهش یافته و اثر مهمترین منبع تأمین مالی بنگاهها در شرایط تنگنای مالی دولت، کاهش یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این راستا باید عموم مردم را با کمک سیاستهای درست، رشد شفافیت و پیشبینیپذیر کردن محیط کلان به نفع تولیدکنندگان به این باور رساند که در مقایسه با بازار ارز، طلا یا مسکن بیشترین بازدهی را میتوان از طریق سرمایهگذاری در تولید آن هم از مسیر بازار سرمایه به دست آورد.
وی اعلام کرد: در صورت شکلگیری صحیح این باور در میان مردم و سرمایهگذاران، سرمایهها از بازارهای غیر مولد به سمت تولید حرکت میکنند و بورس اوراق بهادار یکی از اصلیترین محلهای جذب سرمایههای خرد در شرکتهای تولیدی خواهد شد.
برنامههای وزارت صمت برای افزایش تولید
علیآبادی در بخش پایانی به برنامههای این وزارتخانه برای افزایش تولید اشاره کرد و گفت: در وزارت صمت با تدوین برنامههای منسجم به دنبال افزایش رونق تولید و رشد سود تولیدکنندگان به جای دلالان و واسطهها هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: همچنین برنامههایی مانند حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، افزایش صادرات، حذف قیمتگذاری دستوری در کنار حذف برخی رانتها و حمایتهای نامحدود و غیر مشروط برای برخی صنایع را در دستور کار داریم.
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