مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا جو استان ناپایدار بوده و آسمانی ابری و مه آلود همراه با بارش در اکثر مناطق استان انتظار می‌رود.

وی با بیان اینکه بارش‌ها برای امروز به صورت باران پیش‌بینی می‌شود، گفت: برای امشب و فردا در برخی از مناطق مرکزی و جنوبی و همچنین ارتفاعات بارش‌ها به صورت برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: از اواخر وقت فردا با خروج سامانه بارشی از استان از میزان ابرها کاسته شده و برای صبح روز جمعه دمای هوا کاهش خواهد یافت.

کوهی با بیان اینکه توجه به هشدارهای صادره‌ی شماره ۶۲ و ۶۳ مرکز پیش‌بینی استان اردبیل توصیه می‌شود، گفت: از روز جمعه تا اواسط هفته آینده پدیده غالب وزش باد و افزایش دمای هوا خواهد بود.