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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۰

فرمانده هنگ مرزی آستارا:

سارقان کافه‌های آستارا به دام افتادند

سارقان کافه‌های آستارا به دام افتادند

آستارا- فرمانده هنگ مرزی آستارا از دستگیری عاملان سرقت از کافه‌های بین راهی با سرعت عمل مرزداران این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اطلاع مأموران از وقوع سرقت از کافه‌های بین راهی در جاده مواصلاتی آستارا-اردبیل، بلافاصله موضوع در دستور کار مرزداران غرب استان قرار گرفت.

فرمانده هنگ مرزی آستارا بیان داشت: مأموران گروهان مرزی در راستای دستورالعمل جامع امنیت محله محور و با اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی در کمترین زمان ممکن موفق شدند عاملان سرقت از کافه‌های بین راهی در پوشش یک خانواده را شناسایی و در اقدامی ضربتی آنان را دستگیر نمایند.

سارقان کافه‌های آستارا به دام افتادند

وی ضمن قدردانی از همکاری و همدلی خوب مرزنشینان با مرزداران افزود: مأموران در این عملیات موفق شدند ضمن دستگیری ۳ نفر سارق، اقلام مسروقه را کشف و ضبط و یک دستگاه خودروی سواری را نیز توقیف کنند.

کد مطلب 5966143

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