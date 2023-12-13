دیدار مدیرکل ورزش استان تهران با مدیران استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در آستانه دربی و به منظور همراهی و قدردانی از دو باشگاه صاحب نام پایتخت، امروز نشست جداگانه ای با مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال داشت.

جوادی، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، ایرجی، معاون ورزشی اداره کل، ارشدی، مشاور عالی مدیر کل، آزاد، رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی و پیام نظر رئیس روابط عمومی ورزش و جوانان استان تهران امروز با حضور در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در آستانه شهرآورد، هر دو تیم را به یک رقابت سالم دعوت کردند.

جوادی ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده و همچنین اشاره به مهم بودن پدیده ورزش و به ویژه رویکرد دو باشگاه مهم تهران در کشور که در نشاط اجتماعی بسیار اثر وافری دارند، اشاره کرد: آرامش فعلی در باشگاه استقلال مشهود است که این آرامش را ثمره مدیریت دکتر علی خطیر می دانم و از اقدامات انجام شده تشکر و قدردانی می کنم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران تاکید کرد بازی فردا فراتر از یک بازی، یک اثر اجتماعی اخلاقی و ترویجی است و تاثیری فراتر از یک بازی دارد، بنابراین وظیفه همه ماست که در این روز یاریگر یکدیگر باشیم.

علی خطیر با تحسین مدیریت دکتر جوادی در ورزش تهران، اعلام کرد باشگاه استقلال آماده تعامل و همکاری با اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است و تمایل دارد در ورزش همگانی هم همراه و همگام با مسوولان ورزش پایتخت باشد.

علی جوادی همچنین با رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و حسین خبیری عضو هیات مدیره این باشگاه دیدار و گفت و گو کرد.