به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی‌نژاد اظهار کرد: این ویژه برنامه‌ها با محوریت رواق بزرگ امام خمینی (ره) از شامگاه روز جمعه ۲۴ آذر مصادف با اول جمادی الثانی بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء با قرائت زیارت شریف امین‌الله با نوای محمود صفاتی و اجرای سرود گلدسته‌های حرم آغاز می‌شود و با شعرخوانی علیرضا خاکساری؛ از شاعران آئینی اهل بیت (ع) ادامه پیدا می‌کند.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی افزود: سخنران ویژه این مراسم حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری؛ امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه است و بعد از سخنرانی، عزاداران فاطمی از مرثیه‌سرایی و عزاداری ذاکران اهل بیت (ع) محسن محمدی‌پناه و مرتضی اسلامی نژاد بهره‌مند می‌شوند.

وی بیان کرد: مراسم شب شهادت بانوی دو عالم شنبه شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با قرائت زیارت امین‌الله و عرض سلام و ارادت و تسلیت به محضر امام مهربانی‌ها با نوای مداح و ذاکر اهل بیت (ع)؛ علی برادران آغاز می‌شود و سپس زائران حرم مطهر رضوی پای منبر خطیب توانمند؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علی‌اکبری می‌نشینند.

شریعتی‌نژاد اظهار کرد: شعرخوانی آئینی حسن بیاتانی، مرثیه سرایی مداحان و مرثیه‌خوانان اهل بیت (ع)؛ جعفر ملائکه و محسن محمدپناه و قرائت دعای عالیه‌المضامین توسط حجت‌الاسلام مهدی شجاع از دیگر برنامه‌های شب شهادت حضرت زهرا (س) در حرم مطهر رضوی است.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی اضافه کرد: ویژه برنامه‌های روز شهادت ام‌الائمه (س) نیز صبح روز یکشنبه ساعتی قبل از اذان ظهر با بیان احکام شرعی توسط حجت‌الاسلام عابدینی و شعرخوانی محمدحسین مَلکیان آغاز می‌شود و با مرثیه‌سرایی و اجرای سرود گلدسته‌های حرم و عزاداری و مرثیه‌سرایی با نوای علیرضا حسین‌نژاد و رضا آتشبار در سوگ یاس نبی (ص) ادامه پیدا می‌کند.

وی ابراز کرد: در این مراسم همچنین آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی؛ نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد به ایراد سخنرانی با موضوع سیره حضرت زهرا (س) می‌پردازد و سپس زائران حریم ملکوتی رضوی و عزاداران و سوگواران فاطمی نماز ظهر روز شهادت را به امامت ایشان اقامه می‌کنند.

شریعتی‌نژاد اظهار کرد: مراسم روز شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) بعد از اقامه نماز ظهر و عصر با قرائت زیارت نامه این بانوی بزرگوار با نوای مداح و ذاکر اهل بیت (ع)؛ قاسم پناهی ادامه پیدا می‌کند و پایان بخش این مراسم نیز سخنرانی آیت‌الله محسن کازرونی؛ امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری است.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در ادامه به تشریح برنامه‌های شام شهادت بانوی دو عالم پرداخت و بیان کرد: این مراسم شامگاه یکشنبه ۲۶ آبان بعد از نماز مغرب و عشا با قرائت زیارت امین‌الله توسط علی برادران و شعرخوانی آئینی علی زمانیان آغاز می‌شود و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری و مرثیه‌سرایی حاج احمد واعظی و محسن محمدی‌پناه از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

وی بیان کرد: ویژه برنامه‌های شهادت مظلومانه صدیقه کبری (س) روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حج‌الاسلام والمسلمین محمدباقر فرزانه و شعرخوانی آئینی شاعران آئینی؛ حجت الاسلام علی مقدم و حجت‌الاسلام سید حسین سیدی و ذکر مصیبت و مرثیه‌سرایی ذاکران اهل بیت (ع)؛ محسن محمدی‌پناه، سید امیر احمدنیا و جواد مشکی‌باف ادامه پیدا می‌کند.

شریعتی‌نژاد افزود: برپایی محفل ادبی دکلمه خوانی نوجوان با حضور دکلمه‌خوانان نوجوان؛ سید امیرعلی میرهادی، ابوالفضل سیبویه، مهدی بهروزیان و امیر مهدی گواهی ساعت ۲۰:۰۰ شامگاه جمعه ۲۴ آذر و برگزاری محفل شعرخوانی آئینی شامگاه یکشنبه ۲۶ آذر ساعت ۲۰:۰۰ با حضور شاعران آئینی؛ سیدرضا یعقوبیِ آل، سید ابوالفضل مبارز، محمد حسین ملکیان، احمد حیدری و علی سلیمانیان از دیگر برنامه‌های ایام شهادت صدیقه کبری (س) در حرم مطهر رضوی است.