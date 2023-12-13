مازندران دومین استان سالمند کشور است/ ضرورت مناسب سازی مراکز

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان مازندران که با حضور اعضا ستاد مناسب سازی استان در اداره کل بهزیستی مازندران برگزار شد مناسب سازی و دسترس پذیری افراد دارای معلولیت به امکانات جامعه را از مهمترین دغدغه‌های بهزیستی و خواسته به حق افراد دارای معلولیت برشمرد و گفت: مناسب سازی فضای شهری، اماکن و معابر عمومی جهت تساوی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت و کسانی که به نحوی نیازمند استفاده از امکانات مناسب سازی شده هستند مانند سالمندان، کودکان، بانوان باردار و غیره اهمیت بسزایی دارد.

بریمانی با مهم برشمردن اصلاح ساختارها و ایجاد بسترهای لازم برای حفظ استقلال افراد دارای معلولیت، افزود: اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بیانگر تحقق حقوق شهروندی و برقراری عدالت اجتماعی است.

وی به تخصصی کردن امکانات به امور افراد دارای معلولیت اشاره و تصریح کرد: قانون مناسب سازی باید به گونه‌ای اجرا شود که افراد دارای معلولیت همانند یک شهروند عادی در کنار دیگر افراد جامعه به امکانات موجود دسترسی داشته باشند و نیازهای خود را مرتفع نمایند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به رشد جمعیت سالمندی در کشور و بیان اینکه استان مازندران دومین استان سالمند کشور است، ادامه داد: سالمندان از جمله اقشاری هستند که با مشکلات زیادی در شهر مواجه هستند و زیر ساخت‌های لازم در اماکن شهری برای تردد، حضور فعال و پرنشاط این عزیزان مهیا نیست و همین امر آنها را دچار آسیب‌های روحی، جسمی و… می‌کند و به تبع آن دستگاه‌های حمایتی بیشتر درگیر می‌شوند، اما اگر فضا و شرایط برای فعالیت سالمندان مهیا باشد، بالطبع نیاز آنها برای مراقبت کاهش می‌یابد.

این مسؤول در ادامه خواستار مناسب سازی ساختمان‌های اداری، مراکز درمانی، مراکز خرید، اماکن آموزشی، وسایل حمل و نقل عمومی و … جهت آسان کردن دسترس پذیری افراد دارای معلولیت شد و گفت: مناسب سازی فضاهای شهری از ابتدایی‌ترین حقوق افراد دارای معلولیت و شهروندان است و شهرداری‌ها و همه دستگاه‌های اجرایی باید امر مناسب سازی که یک الزام قانونی است و با صراحت کلیه سازمان‌ها و نهادها را موظف کرده برای استفاده افراد دارای معلولیت آماده سازند.