تخصیص ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار به راه های گیلان در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی نیک فهم عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران پشتوانه اثرگذار دستگاه‌ها و نهادهای خدمات رسان هستند تا اموراتشان را به نحو مطلوب انجام دهند.

وی با گرامیداشت هفته راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: راهداری از نهادهای مؤثر است که با منافع عموم مردم در ارتباط است.

مدیرکل راهداری گیلان با بیان اینکه به دنبال جلب اعتماد عمومی هستیم، گفت: تیم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با شعار سازمان نوآور به دنبال رضایتمندی و جلب اعتماد عمومی است.

وی به تشریح وظایف راهداری در بخش‌های مختلف پرداخت و افزود: بازگشایی راه‌ها، ایمن بخشی راه‌ها، جلوگیری و کاهش خطرات برای هم‌وطنان و ترمیم و بازسازی محورها تنها بخشی از کارهای راهداری است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از فعالیت ۱۲ هزار راننده در بخش حمل و نقل عمومی خبر داد و اضافه کرد: در بخش حمل و نقل مسافر، ۳۰۹۹ راننده و ۲۰۲۸ دستگاه سواری، ۷۱۹ دستگاه مینی بوس و ۱۲۷ دستگاه اتوبوس فعالیت می‌کنند.

نیک فهم با بیان اینکه مردم نارضایتی‌ها و گلایه‌های خود را گزارش دهند، گفت: شماره ۱۴۱ راه ارتباطی و سامانه دریافت گزارش‌های مردمی راهداری است.

وی از افزایش ۲۳ درصدی واردات و ۱۹ درصدی صادرات خبر داد و افزود: صنعت حمل و نقل در گیلان روی ریل پیشرفت و توسعه قرار گرفته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه آستارا مهمترین مرز زمینی گیلان برای واردات و صادرات است، گفت: در ۸ ماهه سال گذشته ۹۴ هزار و ۹۰۲ دستگاه کامیون از مرز آستارا وارد شدند و ۵۹۹ هزار و ۴۸ تن کالا را جابه جا کردند؛ در مدت مشابه امسال نیز شاهد ورود ۱۱۶ هزار و ۷۳۳ دستگاه کامیون از مرز آستارا به میزان ۷۱۵ هزار و ۷۹۹ تن بودیم.

وی با بیان اینکه گیلان دارای بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه همسنگ شامل آزاد راه، بزرگراه، راه‌اصلی، راه فرعی و راه روستایی است، افزود: از این میزان، ۹۲۰۰ کیلومتر مربوط به راه روستایی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه ۶۰ درصد راه‌های روستایی بالای ۲۰ خانوار دارای آسفالت است، گفت: سال گذشته ۶۵ کیلومتر راه روستایی احداث کردیم؛ این در حالی است که در ۸ ماهه امسال اقدام به ساخت بالغ بر ۶۶ کیلومتر راه روستایی کردیم.

نیک فهم از روکش آسفالت ۱۳۵ کیلومتر از راه‌های روستایی در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: در ۸ ماهه امسال ۱۳۱ کیلومتر روکش آسفالت در گیلان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به راه‌های استان تخصیص یافت، افزود: ساخت هر یک کیلومتر راه در گیلان ۲.۵ میلیارد دومان هزینه دارد که این رقم برای راه‌های کوهستانی به چهار میلیارد تومان می‌رسد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از جمع‌آوری ۳۰ درصدی سرعت کاه‌ها در محورهای اصلی استان خبر داد و اضافه کرد: از تعداد ۳۲۰۰ رشته سرعت کاه شناسایی شده در سطح گیلان، ۲۰۱ رشته سرعت کاه جمع آوری شده است.