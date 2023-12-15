به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، حزب حاکم جمهوری‌ آذربایجان موسوم به «حزب آذربایجان نوین» از معرفی الهام علی‌اف، رییس جمهور کنونی این کشور به عنوان نامزد اصلی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری اوایل سال آتی خبر داد.

خبرگزاری ترند مستقر در باکو گزارش داد که این تصمیم در جریان نشست طولانی حزب حاکم جمهوری آذربایجان در پایتخت این کشور اتخاذ شده است.

همچنین در این گزارش اضافه شده است که نامزدی علی‌اف به طور متفق‌القول مورد موافقت اعضای حزب قرار گرفته است.

علی‌اف هفته گذشته اعلام کرد که انتخابات زودهنگام این کشور فوریه سال آینده برگزار خواهد شد.

براساس فرمان حکومتی، «کمیسیون انتخابات مرکزی جمهوری‌ آذربایجان این انتخابات را برای هفتم فوریه ۲۰۲۴(۱۸ بهمن ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی کرده است.»

پیش‌تر انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده بود. انتخابات قبلی جمهوری آذربایجان سال ۲۰۱۸ برگزار و علی‌اف با کسب بیش از ۸۶ درصد آراء پیروز شد. دوره ریاست جمهوری در این کشور هفت ساله است و محدودیتی برای تعداد ادوار ریاست جمهوری یک نامزد وجود ندارد.