  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۳

پاداش ۵۵۲ میلیون تومانی به گزارشگر فرار مالیاتی

پاداش ۵۵۲ میلیون تومانی به گزارشگر فرار مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت پاداش ۵۵۲ میلیون تومانی به گزارشگر فرار مالیاتی از طریق سامانه سوت زنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به گزارش مردمی واصله در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی در اوایل سال گذشته، دو شرکت بزرگ در استان البرز مورد بازرسی ویژه مالیاتی قرار گرفتند و با بررسی اسناد فیزیکی و نرم‌افزاری پنهان شده مربوط به درآمد واقعی شرکت‌ها، فرار مالیاتی بزرگی شناسایی شد.

در مجموع منجر به صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده و جرایم متعلقه با مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان شد که بخشی از آن پس از طی فرایند دادرسی قطعی و وصول شده و مابقی در فرایند قطعیت است.

با توجه به امکان تشویق گزارشگران گزارش‌های موثق فرار از محل وصولی مالیات، با دستور سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان، از گزارشگر تقدیر و با پرداخت مبلغ ۵۵۲ میلیون تومان قدردانی شد.

کد مطلب 5968011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها