پاداش ۵۵۲ میلیون تومانی به گزارشگر فرار مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به گزارش مردمی واصله در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی در اوایل سال گذشته، دو شرکت بزرگ در استان البرز مورد بازرسی ویژه مالیاتی قرار گرفتند و با بررسی اسناد فیزیکی و نرم‌افزاری پنهان شده مربوط به درآمد واقعی شرکت‌ها، فرار مالیاتی بزرگی شناسایی شد.

در مجموع منجر به صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده و جرایم متعلقه با مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان شد که بخشی از آن پس از طی فرایند دادرسی قطعی و وصول شده و مابقی در فرایند قطعیت است.

با توجه به امکان تشویق گزارشگران گزارش‌های موثق فرار از محل وصولی مالیات، با دستور سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان، از گزارشگر تقدیر و با پرداخت مبلغ ۵۵۲ میلیون تومان قدردانی شد.