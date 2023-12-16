به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، با اعلام توقف حرکت کشتی ها از سوی بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی در جهان (مرسک) در تنگه بابم المندب و کانال سوئز و دریای سرخ کارشناسان صهیونیست نگرانی خود را نسبت به افزایش هزینه های اقتصادی تحمیل شده بر رژیم صهیونیستی ابراز کردند.

بر اساس این گزارش، «هایلی هندلسمن» کارشناس اقتصادی روزنامه عبری زبان اسرائیل الیوم در این خصوص نوشت: نگرانی ها نسبت به اتخاذ اقدامات مشابه از سوی شرکت های دیگر افزایش یافته است.

یارون بن الی مدیر سایت عبری زبان واللا در این خصوص گفت: نگرانی های اقتصادی ما به امروز و دیروز مربوط نمی شود بلکه طی ۲ ماه گذشته این احساس در اسراییل افزایش یافته است.

وی در ادامه افزود: این مساله تنها به حمل و نقل دریایی مربوط نمی شود بلکه شاهد کاهش پروازهای هوایی در اسراییل هستیم. این روند در نهایت باعث کند شدن عملیات خرید و فروش اینترنتی و از دست رفتن مشتری ها در آمریکا و چین به میزان چهار برابر می شود.

یارون همچنین تاکید کرد: ما درخواست کالا از چین ثبت کرده ایم اما از یک ماه قبل تاکنون ارسال نشده اند. در خصوص آمریکا نیز باید بگویم که تقریبا پروازی به مقصد اسراییل وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این بحران به حمل و نقل دریایی نیز کشیده شده و بی شک به افزایش قیمت ها و خالی شدن انبارها خواهد انجامید چرا که وقتی شرکتی به این بزرگی چنین تصمیمی می گیرد دیگر شرکت ها نیز اقدامات مشابهی خواهند داشت.

این تاجر صهیونیست اضافه کرد: ما شاهد افزایش قیمت ها در زمینه حامل های انرژی و مواد خام خواهیم بود چرا که این کشتی ها اکثرا مواد خام و خودرو به اسراییل منتقل می کردند. سال ۲۰۲۴ با مشکلات زیاد و خطرناکی از این دست آغاز می شود.

آدم فریدلر مدیر کل شرکت (Good Pharm) در این خصوص گفت: این اقدام شرکت مرسک می تواند بسیار تاثیرگذار باشد و در نهایت به افزایش قیمت باربری دریایی بیانجامد.

روز گذشته شرکت کشتی‌رانی بین‌المللی مرسک اعلام کرد که حمل و نقل دریایی خود را از مسیر دریای سرخ متوقف کرده است.

این تصمیم مرسک پس از آن اتخاذ شد که کشتی کانتینری مرسک جبل الطارق این هفته هنگام عبور از تنگه باب المندب با حملات ارتش یمن روبه‌رو شد.

ارتش یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد که ابتدا به کشتی قبل از اینکه مستقیما با موشک به آن حمله شود، هشدار داده بود.

تعلیق عبور شرکت مرسک از دریای سرخ بر عبور بیش از ۷۰ درصد کشتی‌های کانتینری تاثیر خواهد گذاشت و مشخص نیست که مسیر اصلی کشتیرانی در دریای سرخ چه زمانی به فعالیت عادی خود بازمی‌گردد.

پیش از این یمن اعلام کرده بود که کلیه کشتی‌ها و نفتکش‌ها به مقصد اراضی اشغالی را هدف قرار خواهد داد، هرچند ارتش یمن تاکید کرده که با دیگر کشتی‌ها به سایر مقاصد کاری نخواهد داشت و مسیر عبور برای دیگر مقاصد آزاد است.

کمی پیش‌تر نیز «الیعیزر میروم» فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی اذعان کرده بود که یمن توانسته محاصره دریایی را به این رژیم تحمیل کند. میروم با اشاره به حجم بالای کالاهایی که رژیم صهیونیستی از طریق دریا به داد و ستد آنان می‌پردازد، اعلام کرد: ۹۵ درصد از کالاهای داخلی و خارجی اسراییل از دریا می‌گذرند.