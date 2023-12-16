۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱

در روزهای یکشنبه و دوشنبه؛

جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال یکطرفه می‌شود

کرج- رییس پلیس راهور البرز از یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال در روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۱۰ صبح خبر داد.

سرهنگ پیمان کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت راه‌های استان البرز، اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۰ صبح روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ آذر ماه جاری از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی افزود: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از سه ساعت بعد در همان روزها با اعلام مأموران پلیس راه در محل به صورت یک‌طرفه انجام خواهد شد.

سرهنگ کرمی از رانندگان خواست هنگام سفر از توقف در حاشیه راه‌های استان البرز به ویژه مناطق کوهستانی بپرهیزند زیرا این اقدام بر بار ترافیکی موجود می‌افزاید.

وی یادآور شد: مأموران پلیس راه برای پیشگیری از حوادث احتمالی و روان سازی در جاده‌های استان البرز مستقر شده‌اند.

این مقام انتظامی گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ به صورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه‌های کشور و آماده امدادرسانی به حادثه دیدگان احتمالی است.

