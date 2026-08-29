https://mehrnews.com/x3cW2G ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ کد مطلب 6931719 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ آتشسوزی در ورودی چاوان و محوطه پارک ائلباغی تبریز تبریز- روابط عمومی آتشنشانی تبریز از مهار آتشسوزی در ورودی چاوان و محوطه پارک ائلباغی خبر داد. دریافت 12 MB کد مطلب 6931719 کپی شد مطالب مرتبط آتشسوزی در ورودی چاوان و محوطه پارک ائلباغی مهار شد آتشسوزی در منطقه حفاظتشده دیزمار؛ تلاش محیطبانان برای مهار حریق دو نفر در آتشسوزی کارگاه برش اسفنج در مایان سفلی جان باختند آتشسوزی گسترده در باغات اهرچایی مهار شد برچسبها آتش سوزی آتش سوزی جنگل ها مهار آتش سوزی
نظر شما