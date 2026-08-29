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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

آتش‌سوزی در ورودی چاوان و محوطه پارک ائل‌باغی تبریز

آتش‌سوزی در ورودی چاوان و محوطه پارک ائل‌باغی تبریز

تبریز- روابط عمومی آتش‌نشانی تبریز از مهار آتش‌سوزی در ورودی چاوان و محوطه پارک ائل‌باغی خبر داد.

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کد مطلب 6931719

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