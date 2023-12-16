اهدای خون بانوان ایرانی در پویش مهر فاطمی

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی افزود: بانوان در تمامی ابعاد زندگی از مشاغل و اصناف حمایت خود را از خانواده، فرهنگ و سلامت نشان داده اند چنانکه بسیاری از بانوان در مشاغلی چون معلمی و پرستاری و مشاوره و امدادگ ری شاغل هستند و در خانواده نیز نقش مهمی در مراقبت از سلامت و ترویج رفتارهای سالم ایفا می‌کنند.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: متأسفانه با وجود مشارکت مناسب مردم در اهدای خون، سهم مشارکت بانوان در این زمینه در ایران بسیار پایین است. به نحوی که تنها حدود ۵ درصد از اهداکنندگان خون در سراسر کشور را دختران و زنان تشکیل می‌دهند.

وی این امر را خلاف روحیه بانوان ایرانی که در تمامی فعالیت‌های انسانی، ارزشی و خیرخواهانه پیشتاز هستند، دانست و افزود: دلیل اصلی این عدم استقبال، برخی باورهای نادرست در مورد اهدای خون بانوان است.

حاجی بیگی با اشاره به توجه ویژه سازمان به بهبود سطح مشارکت بانوان در امر اهدای خون گفت: اگر یک زن در خانواده به جمع اهداکنندگان خون بپیوندد، در فرهنگ سازی این امر انسان دوستانه میان دیگر اعضای خانواده و جامعه، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

سخنگوی سازمان انتقال خون ادامه داد: به همین منظور «پویش مهر فاطمی» با شعار «بانوی ایرانی، نبض زندگی و اهدای خون» در بازه زمانی شهادت حضرت فاطمه (س) تا ولادت آن بانوی بزرگوار و روز مادر، در تمامی مراکز اهدای خون سراسر کشور برگزار خواهد شد تا دختران و بانوان کشورمان با یاد آوری سیره دخت نبی اکرم (س) و حمایت‌ها و رشادت‌هایی که در سال‌های نه چندان دور درزمان دفاع مقدس زنان ایران از خود نشان دادند و نیمی از اهدای خون را در همان سال‌ها به عهده داشتند، برای حمایت از کودکان، بانوان باردار و همه بیماران نیازمند به خون آستین بالا بزنند و یک بار دیگر ظرفیت خود را در حمایت و سخاوت به اثبات رسانند.