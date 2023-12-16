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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۵

مصطفوی خبر داد؛

شعبه ویژه در دادسرا برای برخورد با عوامل حمله تروریستی راسک

شعبه ویژه در دادسرا برای برخورد با عوامل حمله تروریستی راسک

رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: شعبه ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان برای شناسایی و برخورد قاطع با عوامل حمله تروریستی راسک تشکیل شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌السلام‌والمسلمین علی مصطفوی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان درباره اقدامات انجام شده در پرونده شهیدان حمله تروریستی به مقر نیروی انتظامی راسک اظهار کرد: شعبه ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان برای شناسایی و برخورد قاطع با عوامل این حمله تروریستی تشکیل شده است.

حجت‌السلام‌والمسلمین مصطفوی تاکید کرد: دستگاه قضائی با قاطعیت با جنایتکاران حمله تروریستی به مقر نیروی انتظامی راسک برخورد خواهد کرد و به اتهام‌های عامران و عاملان این حمله تروریستی با جدیت رسیدگی می‌شود.

کد مطلب 5968163

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