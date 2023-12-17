به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سفر به جزیره کیش در تمام فصول سال جذاب است. به همین دلیل این منطقه همیشه پر از مسافر و گردشگرانی است که برای تفریح و استراحت به آن مراجعه کرده‌اند. با وجود این میزان از مسافر، کاملاً طبیعی است که رزرو هتل کیش و اقامتگاه‌های موجود در آن روزبه‌روز زیادتر شده و امکانات آن نیز متفاوت‌تر شود تا جایی که هر فردی با هر بودجه‌ای بتواند سفری بی‌نظیر را برای خود تدارک ببیند. در این مطلب می‌خواهیم به سراغ هتل‌های لوکس و بین‌المللی کیش برویم. اگر شما هم قصد سفر به این جزیره را دارید، اطلاعات مربوط به هر هتل را بادقت بخوانید و آنها را در ذهن خود بسپارید.

هتل‌های لوکس و بین‌المللی شیراز کدامند؟

رزرو هتل کیش معمولاً به آنهایی گفته می‌شود که نه تنها از نظر ظاهر متفاوت هستند بلکه خدمات ارائه شده توسط آنها نیز با بقیه اقامتگاه‌ها فرق می‌کند. هزینه اقامت در این مجموعه‌ها کمی بالا بوده و این موضوع به دلیل امکاناتی است که در اختیار مسافران قرار می‌دهند. چند نمونه از مهم‌ترین هتل‌ها در این دسته عبارتند از:

هتل بزرگ داریوش کیش

هتل داریوش کیش را هم می‌توانیم در میان هتل‌های لوکس و ۵ ستاره جزیره قرار دهیم. این مجموعه، معماری بسیاری زیبایی دارد که الهام گرفته از تخت جمشید بوده و نمادی از فرهنگ و تمدن ایران باستان است.

مسافرانی که در هتل داریوش کیش اقامت دارند، امکانات بسیار متنوعی را دریافت می‌کنند که از جمله آنها می‌توانیم به سرو غذا در یکی از بهترین رستوران‌های جزیره یعنی آپادانا اشاره کنیم که در طبقه همکف قرار گرفته است. این رستوران منوی متنوعی از غذاهای ایرانی و فرنگی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. همچنین رستوران پاسارگاد نیز در طبقه همکف واقع شده و طرح آن برگرفته از ستون‌ها و دیوارهای تخت جمشید است.

آدرس هتل داریوش کیش: جزیره کیش، میدان داریوش

هتل بین المللی کیش

اولین معرفی، مربوط به هتل بین‌المللی کیش است که با ۵ ستاره در سال ۱۳۹۶ افتتاح شده و در قلب این جزیره قرار گرفته است. این مجموعه ۱۳ طبقه داشته و چشم‌انداز زیبا و منحصربه‌فردی را پیش چشمان مسافران قرار می‌دهد.

هتل بین‌المللی کیش فاصله کمی تا اسکله و سایر مراکز تفریحی دارد. همچنین در داخل آن مجموعه آبی پیشرفته شامل استخر، سونا، جکوزی و حمام سنتی و امکاناتی مانند سالن بازی کودکان و رستوران‌های با کیفیت و استخر روباز در طبقه آخر قرار گرفته است که به خوبی شما را سرگرم می‌کند. به‌علاوه اتاق‌ها و سوئیت‌های این مجموعه همگی دارای منظره بسیار زیبایی هستند و صبحانه برای هر اتاق به‌صورت رایگان سرو می‌شود.

آدرس هتل بی‌المللی کیش: جزیره کیش، تقاطع بلوار سنایی و بلوار دریا

هتل فلامینگو کیش

هتل فلامینگو کیش یکی از بهترین هتل‌های جزیره کیش بوده و در سال ۱۳۷۶ ساخته شده است. این هتل دارای ساختمانی گرد با ۵ طبقه و مساحت زمینی ۲۴۰۰۰ مترمربع است.

همچنین فضای سبز، آلاچیق و آبنما در محوطه و امکانات رفاهی کامل، باعث شده است تا مکان ایده‌آلی برای کسانی باشد که به دنبال لوکس‌ترین‌ها هستند. فلامینگو ۲۰۰ اتاق و سوئیت مختلف داشته و امکانات تفریحی مانند جت‌اسکی، دوچرخه‌سواری، قایق‌های کف شیشه‌ای و اسکله تفریحی را نیز برای مسافران خود در نظر گرفته است.

آدرس هتل فلامینگو: کیش، میدان امیرکبیر، بلوار دریا

هتل ترنج کیش

هتل ترنج کیش، یکی از زیباترین هتل‌های جزیره کیش بوده و تجربه اقامت رویایی را برای شما فراهم می‌کند. ویژگی متفاوت این هتل با تمام اقامتگاه‌های جزیره، قرار گرفتن بخشی از آن روی کف دریاست که با وجود اتاق‌های شیشه‌ای که دارد، منظره متفاوتی را پیش روی مسافران قرار می‌دهد.

با اقامت در برخی از اتاق‌های هتل ترنج کیش، ساحل اختصاصی را برای استراحت و آرامش خواهید داشت و البته این اتاق‌ها هزینه بالاتری دارند. تعداد دیگری از اتاق‌ها نیز شامل واحدهای اقامتی در نزدیکی ساحل و با منظره رو به خلیج فارس هستند.

امکاناتی از قبیل استخر، جکوزی، سونا، اسپا، دو رستوران بزرگ و کافی‌شاپ‌های لوکس را هم می‌توانیم در میان ویژگی‌های این هتل قرار دهیم. همچنین امکان قدم زدن در ساحل در هر ساعتی از شبانه‌روز وجود دارد.

آدرس هتل ترنج کیش: میدان جاسک، ابتدای جاده جهان

هتل میراژ کیش

هتل میراژ کیش یکی از بهترین هتل‌های پنج ستاره در جزیره کیش است. طراحی مدرن و منظره فوق‌العاده از ساحل و دریای خلیج فارس، باعث شده تا میراژ به یک هتل لوکس و جذاب برای مسافران تبدیل شود. مسافران با اقامت در این مجموعه دسترسی آسانی را به جاهای دیدنی داشته و می‌توانند از تفریحات آبی و ساحل لذت ببرند.

از جمله امکانات آن هم می‌توانیم به استخر، سونا، جکوزی، خشک‌شویی، صندوق امانات، سالن بیلیارد، کرایه خودرو، فضای سبز اختصاصی و سالن کنفرانس اشاره کنیم. هتل میراژ کیش یک مقصد عالی برای تجربه اقامتی لوکس و لذت بخش در جزیره کیش است.

آدرس هتل میراژ کیش: بلوار دریا

هتل پالاس کیش

آخرین هتل لوکس جزیره را به هتل پالاس اختصاص داده‌ایم. این مجموعه، یک اقامتگاه نوساز است که در این جزیره واقع شده است و مسافران زیادی آن را برای اقامت خود انتخاب می‌کنند. در پالاس امکانات متنوعی ارائه می‌شود که از جمله آن می‌توانیم به سالن برگزاری جلسات و سمینارها، اجاره خودرو در کیش و کافی‌شاپ ۲۴ ساعته اشاره کنیم. همچنین، هتل در نزدیکی دریا قرار گرفته است و شما می‌توانید هر زمان که مایلید به ساحل بروید. این هتل هنوز به اندازه کافی شناخته نشده، اما تاکنون تعداد زیادی مسافر در آن اقامت داشته‌اند.

آدرس هتل پالاس کیش: مابین میدان سیری و میدان داریوش

رزرو آنلاین هتل‌های کیش

قیمت تنها یکی از فاکتورها برای تعیین میزان لوکس بودن هتل نیست، بلکه عوامل دیگری مانند امکانات ویژه، طراحی مدرن، منظره زیبا، محل قرارگیری مرکزی، دسترسی به اماکن دیدنی و کیفیت خدمات موجود در آن نیز تعیین می‌کند که یک مجموعه از نظر لوکس بودن در چه سطحی قرار گرفته است. اسامی که در این مطلب به آنها اشاره شد، تنها چند نمونه از هتل‌های لوکس در جزیره کیش هستند. شما می‌توانید لیست کامل‌تر این اقامتگاه‌ها را در اسنپ تریپ دیده و اطلاعات کامل را در موردشان به دست آورید تا در نهایت بهترین اتاق‌ها را برای خود رزرو کنید.

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