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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۳۷

مدیرکل شیلات لرستان:

علم شیلات در لرستان بومی شد/ تقویت ذخایر ژنتیکی آبزیان

علم شیلات در لرستان بومی شد/ تقویت ذخایر ژنتیکی آبزیان

خرم‌آباد - مدیرکل شیلات لرستان با بیان اینکه علم شیلات در استان بومی شده از تقویت ذخایر ژنتیکی آبزیان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در سومین کنفرانس حفاظت از ماهیان ایران، اظهار داشت: لرستان به دریا وصل نیست؛ اما یک ظرفیت و شرایط خدادادی دارد و استانی پیشرو در صنعت شیلات است.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر رودخانه و خروجی آب استان ۱۱ میلیارد مترمکعب در سال است، افزود: علم شیلات را در لرستان بومی‌سازی کردیم و یکی از پایه‌های اقتصاد در این استان محسوب می‌شود.

مدیرکل شیلات لرستان با بیان اینکه ۱۸ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت فعالیت دارند؛ تولید سالانه شیلات استان را ۳۲ هزار تن عنوان کرد و گفت: همچنین در استان ۲۰۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی در سال تولید می‌شود.

بیرانوند، عنوان کرد: با محیط‌زیست لرستان تعامل خوب و پایداری داریم و به دنبال انجام کارهای اقتصادی هستیم تا بتوانیم بخشی از مشکل بیکاری استان را با هماهنگی محیط‌زیست و برنامه‌های حوزه زیست‌محیطی برطرف کنیم.

وی گفت: در کشور تولید خاویار ۱۸ تن و گوشت ماهی چهارهزار تن است درحالی‌که در لرستان مجتمع‌ها و ظرفیت‌هایی برنامه‌ریزی شده و بیش از پنج هزار تن گوشت ماهی تولید می‌شود.

مدیرکل شیلات لرستان، بیان کرد: مجتمع‌های زیادی در کنار رودخانه «سیمره» مطالعه شده و برنامه داریم توسعه پایدار و اقتصادی را برای این استان ایجاد کنیم.

بیرانوند با بیان اینکه اساتید دانشگاه لرستان پای‌کار آمدند و مطالعاتی را در سدها و رودخانه‌ها انجام دادیم تا ذخایر ژنتیکی را تقویت کنیم، تصریح کرد: همچنین با هماهنگی دانشگاه لرستان؛ گونه‌ها را مشخص تا این ذخایر ژنتیکی تقویت شوند.

وی یادآور شد: لرستان یک ظرفیت خدادادی و شرایط ایده‌آلی دارد و این ظرفیت خوب می‌تواند فرصتی برای اقتصاد و اشتغال پایدار باشد.

کد مطلب 5968627

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