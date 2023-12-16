علم شیلات در لرستان بومی شد/ تقویت ذخایر ژنتیکی آبزیان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در سومین کنفرانس حفاظت از ماهیان ایران، اظهار داشت: لرستان به دریا وصل نیست؛ اما یک ظرفیت و شرایط خدادادی دارد و استانی پیشرو در صنعت شیلات است.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر رودخانه و خروجی آب استان ۱۱ میلیارد مترمکعب در سال است، افزود: علم شیلات را در لرستان بومی‌سازی کردیم و یکی از پایه‌های اقتصاد در این استان محسوب می‌شود.

مدیرکل شیلات لرستان با بیان اینکه ۱۸ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت فعالیت دارند؛ تولید سالانه شیلات استان را ۳۲ هزار تن عنوان کرد و گفت: همچنین در استان ۲۰۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی در سال تولید می‌شود.

بیرانوند، عنوان کرد: با محیط‌زیست لرستان تعامل خوب و پایداری داریم و به دنبال انجام کارهای اقتصادی هستیم تا بتوانیم بخشی از مشکل بیکاری استان را با هماهنگی محیط‌زیست و برنامه‌های حوزه زیست‌محیطی برطرف کنیم.

وی گفت: در کشور تولید خاویار ۱۸ تن و گوشت ماهی چهارهزار تن است درحالی‌که در لرستان مجتمع‌ها و ظرفیت‌هایی برنامه‌ریزی شده و بیش از پنج هزار تن گوشت ماهی تولید می‌شود.

مدیرکل شیلات لرستان، بیان کرد: مجتمع‌های زیادی در کنار رودخانه «سیمره» مطالعه شده و برنامه داریم توسعه پایدار و اقتصادی را برای این استان ایجاد کنیم.

بیرانوند با بیان اینکه اساتید دانشگاه لرستان پای‌کار آمدند و مطالعاتی را در سدها و رودخانه‌ها انجام دادیم تا ذخایر ژنتیکی را تقویت کنیم، تصریح کرد: همچنین با هماهنگی دانشگاه لرستان؛ گونه‌ها را مشخص تا این ذخایر ژنتیکی تقویت شوند.

وی یادآور شد: لرستان یک ظرفیت خدادادی و شرایط ایده‌آلی دارد و این ظرفیت خوب می‌تواند فرصتی برای اقتصاد و اشتغال پایدار باشد.