همراهی بهنوش طباطبایی با «خانمِ آقای جرج کلونی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، بهنوش طباطبایی در نمایش «خانمِ آقای جرج کلونی» به جای امل کلونی صحبت میکند.
این نمایش به کارگردانی مونا صوفی از ۲۷ آذر در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه میرود و بهنوش طباطبایی با صدایش همراه با بازیگران نمایش، بهنام شرفی، میتـرا رفیع، ماهان عبدی، نفس بازغی، الکس مرامکرم و مونا صوفی در اجرا حضور دارد.
داستان این نمایش درباره پشت صحنه یک فیلم هالیوودی است که بدل جرج کلونی با دختری عرب به عنوان دستیار لباس آشنا میشود و این شروعی است بر کشف گذشتهای رازآلود.
متین ایزدی نمایشنامه این اثر را بر اساس طرحی از سهیل دانشاشراقی نوشته است.
سهیل دانشاشراقی طراحی صحنه، مرتضی نجفی طراح نور، علی شفیعی ثابت طراح گریم، سوین بیگدلی طراح لباس، پگاه نیاییپور طراح حرکت، سروش محمدی آهنگساز، پارسا اسعدی و سروش محمدی طراح صدا، فراز مقدم دستیار نور، نوید آقاجانپور، یاسمن بیات، رایا بهمنی، رکسانا علینیا، درنیکا بامزده دستیاران صحنه، امیرمحمد جمشیدی دستیار کارگردان، متین شموسیان و علیرضا قلیزاده گروه کارگردانی، همایون تمدن عکاس، گلاویژ نادری مشاور رسانهای، محمد موحدنیا طراح گرافیک و پوستر، فرید رحمتی مدیر تبلیغات، صادق زرجویان طراحی و ساخت تیزر، زهره قنبری و رضا خوانساری مجریان گریم، کاملیا رضاییموید دستیار حرکت و حسین میرزامحمدی مجری طرح از دیگر عوامل این نمایش هستند.
«خانمِ آقای جرج کلونی» از دوشنبه ۲۷ آذر ماه ساعت ۲۰:۱۵ در سالن سمندریان به صحنه میرود.
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