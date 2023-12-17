آخرین وضعیت ترافیکی/ ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی، در محور چالوس (مسیر شمال به جنوب)، محور هراز (مسیر شمال به جنوب)، آزادراه رشت- قزوین (مسیر شمال به جنوب)، محور فیروزکوه (مسیر شمال به جنوب) ترافیک سنگین و در آزادراه تهران- شمال، مسیر رفت و برگشت، تردد روان گزارش شده است.

طبق این گزارش، محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

در آزادراه کرج- قزوین، محدوده مهرویلا و آزادراه قزوین- کرج- تهران، ترافیک نیمه‌سنگین است.

در برخی از محورهای استان خوزستان مه‌گرفتگی وجود دارد.

محور مسدود شریانی، محور خرم‌آباد- پلدختر است که تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد از محور جایگزین خرم‌آباد- کوهدشت و خرم‌آباد- پل زال انجام می‌شود.‌

*محمدمهدی تسویه چی